Придется ли дачникам сносить бани и сараи после 1 сентября

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал в беседе с «Российской газетой», придется ли дачникам сносить на своих участках сараи, бани, теплицы и летние кухни.

По словам эксперта, подобные хозпостройки предназначаются для удовлетворения бытовых и иных нужд людей, поэтому получать разрешения на их строительство нет необходимости. Однако они не должны нарушать установленные градостроительные нормы: высота 20 метров или три этажа.

Кроме того, Чаплин напомнил, что для строительства каждого вида объектов следует соблюдать существующие строительные, санитарные нормы и правила. Например, отступы от границ участков. Если нарушений нет, то и волноваться не о чем — строения сносу подлежать не будут.

При этом не стоит забывать, что за загрязнение территории все еще грозит штраф. Например, если владелец дачи захламляет участок, скапливая на нем мусор, соседи вправе обратиться в суд с жалобой на нецелевое использование земли. Крайне опасно также сжигание сухой травы на участках.

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