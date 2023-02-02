Как правильно пожарить шашлык и сжечь листву на даче

Начиная с первого дня календарной весны, ставить мангалы и сжигать старую листву на дачах можно будет по новым упрощенным правилам, сообщил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.

На сегодняшний день устанавливать мангалы допускается на расстоянии 50 метров от построек. Но поскольку на участках размером в шесть соток соблюсти данную норму не представляется возможным. В связи с чем в МЧС приняли решение смягчить существующие правила и позволить сократить это расстояние до 7,5 метров.

Депутат также уточнил, что бочка для разведения открытого костра и сжигания листвы должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

— Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легко выполнимо для садоводов, — добавил он.

В случае несоблюдения новых правил нарушителю грозит либо получение предупреждения, либо штраф до 20 тыс. руб., если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима, предупредил Никита Чаплин.

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