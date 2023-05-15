Озеро Половинное «благоустроили» только наполовину

Контроль за ситуацией вокруг озера Половинное в Краснозерском районе уходит на уровень федеральной власти. Об этом сообщает депутат Госдумы от Новосибирской области, член аграрного комитета Ренат Сулейманов по итогам участия в сходе местных жителей, в котором, по оценке депутата, приняли участие более ста человек. Напомним, что в результате работ по расчистке озера в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», проводимых посредством мини-земснаряда, уровень воды в водоеме снизился на 1-1,5 метра.

— По итогам схода договорились составить резолюцию, в которую включим претензии жителей, направив ее губернатору области и мне, как депутату Госдумы, — сообщает Сулейманов на своей странице в соцсети. — Будем держать решение вопроса на контроле, подключим федеральные структуры. Проект реализовывался 5 лет, на него были потрачены 76,5 млн рублей из федерального бюджета. Однако не был доведен до конца. В озере снизился уровень воды, на берегах остались горы грунта, глиняные валы с водой, не проведено предполагавшееся ранее благоустройство берегов. Ил откачен только с половины акватории. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Что касается структур региональных, то, как было сказано на сходе, до конца мая по поводу судьбы озера должно состояться специальное совещание с участием Верхне-Обского бассейнового водного управления, природоохранной прокуратуры, областного Минприроды и других структур. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил также присутствовавший на сходе новосибирский общественник Владимир Кириллов.

— Люди, местные жители мирится с тем, что у них угробили озеро и «сельхозку» вокруг, точно не будут, — говорит собеседник редакции. — Их интересы наткнулись на «схематозы» должностных лиц, которые реализовывали этот контракт. Озеро оказалось уничтожено, по сути, превратилось в болото. А чиновники считают, что деньги по проекту они освоили и никому ничего не должны. Но на самом деле это уголовное преступление, просто никто пока не писал заявление в прокуратуру, проверки не проводились. Люди обратили внимание, что работы шли не по проекту. Но чиновники подписали акт работ. Думаю, что и вокруг этого будет вестись определенная претензионная работа.

По мнению министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, необходимо поменять подход к манипуляциям с водными объектами в целом. Об этом чиновник заявил в своем телеграм-канале.

— Озеро Половинное благоустроили наполовину, — комментирует глава Минприроды. — Только расчистили от иловых отложений. Доделать проект должна природа — за ней естественное восстановление берега и заполнение озера. Нужно менять подход к расчистке водных объектов. Начать стоит с получения не экономического обоснования работ, а научного. Тем более в регионе есть Институт водных и экологических проблем СО РАН. После их заключения можно говорить о проектах и инновационных методах расчистки.

Ранее редакция сообщала о судьбе озера в Новосибирске.