Продолжается запуск систем теплоснабжения домов в левобережье Новосибирска

Дефекты на теплосетях левого берега Новосибирска устранены, ведется запуск систем теплоснабжения домов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области. За прошедшую ночь восстановлено теплоснабжение 44 многоквартирных домов.

К работе привлечены дополнительные 23 аварийные бригады от муниципальных образований и предприятий региона, а также 17 дополнительных бригад Сибирской генерирующей компании, в том числе четыре иногородних бригады (из Кузбасского и Алтайского филиалов СГК).

— Сегодня ночью трубопровод на ул. Петропавловской включен в работу. Теплосеть на Титова также заполнена и поставлена на циркуляцию. Подача тепла возобновлена. Ведется запуск систем теплоснабжения домов, — сообщили в СГК утром 20 января.

По данным Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области с пониженными параметрами теплоносителя остаются 122 многоквартирных дома. Теплоснабжение не запущено в 78 домах. Наибольшее количество из них – 55 домов – находится в ведении УК «Служба заказчика», кроме того это дома УК «Проспект» и УК «Партнёр».

Напомним, накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение о введении в Новосибирске режима чрезвычайной ситуации. Он позволит привлечь необходимые ресурсы для устранения аварий и их последствий.

Первая крупная коммунальная авария произошла в Новосибирске 11 января. Из-за прорыва теплотрассы без тепла остались 2,5 тысячи домов в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. Некоторые дома до сих пор не получили тепла.

17 января из-за прорыва теплотрассы на Петропавловской в контур отключения попали около 200 домов. 14 человек обратились за медпомощью с термическими ожогами.

18 января мэрия Новосибирска сообщила об очередном прорыве теплотрассы на ул. Волховской,39. Ночью дефект ликвидировали, теплоснабжение домов восстановлено.

19 января при запуске теплосети по ул. Петропавловской появилось повреждение на внутриквартальной трубе по ул. Титова. В СГК сообщили, что к обеду зона отключения была сужена до 6 многоквартирных домов.

Прорывы теплотрасс произошли и на правом берегу Новосибирска – на ул Лазурной и Чаплыгина.

20 января в СГК сообщили о дополнительной линии для приема заявок на запуск домов левобережья. Горожане могут позвонить по телефону 8 (800) 300 55 55. Он будет доступен для жителей 20 и 21 января с 8:30 до 17:00.

Специалисты зарегистрируют обращение, контактные данные и передадут их ответственным сотрудникам для дальнейшего решения проблемы.

Ранее редакция сообщала о том, что перерасчет за тепло после аварии получат жители левобережья Новосибирска.