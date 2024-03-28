Приговор инженеру ЖЭУ за упавшую на ребенка глыбу оставили без изменения в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор инженеру ЖЭУ, по чьей вине на девочку с фасада дома упала ледяная глыба. Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Инженер участка ООО «СтройМаркет» 59-летняя Сарайкина Ирина дежурила на вверенной ей территории и должна была ежедневно проводить осмотр дома по улице Лазарева. Женщина заметила скопившуюся на кирпичном выступе дома наледь, но не приняла мер к очистке от сосулек и ледяных масс. В итоге глыба обрушилась на проходившую мимо девочку. Ребенок получил компрессионный перелом позвонков.

Дзержинский районный суд признал Сарайкину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ей было назначено 1,6 года условно.

Однако приговор суда не устроил инженера и ее защитник подал апелляционную жалобу, где он просит отменить приговор за якобы незаконностью.

Адвокат полагал, что показания потерпевшей и свидетелей о механизме травмы не соответствуют механизму появления перелома, описанному в заключение эксперта.

Однако суд посчитал иначе.

— Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставила приговор первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, — пояснила Infopro54 пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что на жительницу Новосибирска упала ледяная глыба с крыши здания общежития НГТУ на улице проспект Карла Маркса, 37. С полученными травмами женщину госпитализировали. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.