Приговор за поджог 10 элитных иномарок оставили без изменений в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Косимджону Ходжибоеву за поджог 10 элитных иномарок.

— Выслушав мнения сторон и изучив доводы апелляционной жалобы, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, — говорится в сообщении суда.

Напомним, что ранее суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших на суммы 270 тысяч рублей и 27 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что началось рассмотрение дела о поджоге 10 элитных иномарок в Новосибирске.