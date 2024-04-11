Приговор за поджог 10 элитных иномарок оставили без изменений в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Косимджону Ходжибоеву за поджог 10 элитных иномарок.
— Выслушав мнения сторон и изучив доводы апелляционной жалобы, оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, — говорится в сообщении суда.
Напомним, что ранее суд назначил обвиняемому наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших на суммы 270 тысяч рублей и 27 300 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что началось рассмотрение дела о поджоге 10 элитных иномарок в Новосибирске.
Источник фото: Новосибирский областной суд
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