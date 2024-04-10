Приговор за смерть 14-летнего мальчика на лесоповале огласили под Новосибирском

Жителю Новосибирской области огласили приговор за смерть подростка по неосторожности.
Трагический случай произошел в лесу в Черепановском районе в начале сентября 2023 года.
Для заготовки дров Константин Скляр взял себе в помощь 14-летнего племянника. Не убедившись в отсутствии мальчика в месте падения дерева, мужчина подпилил бензопилой ствол тополя, в результате чего дерево упало на подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте.
Свою вину сибиряк вину признал полностью. Семья погибшего подростка претензий к подсудимому не имеет, заявлять иск отказалась.
— Константин Скляр признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 8 месяцев, с определенными ограничениями: не выезжать за пределы села, где он проживает, а также не менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, — сообщили в Черепановском районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске двое подростков, выполнявших альпинистские работы на стройке, сорвались с высоты и погибли.
Источник фото: freepik.com/автор jcomp
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