Приговор за смерть 14-летнего мальчика на лесоповале огласили под Новосибирском

Жителю Новосибирской области огласили приговор за смерть подростка по неосторожности.

Трагический случай произошел в лесу в Черепановском районе в начале сентября 2023 года.

Для заготовки дров Константин Скляр взял себе в помощь 14-летнего племянника. Не убедившись в отсутствии мальчика в месте падения дерева, мужчина подпилил бензопилой ствол тополя, в результате чего дерево упало на подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Свою вину сибиряк вину признал полностью. Семья погибшего подростка претензий к подсудимому не имеет, заявлять иск отказалась.

— Константин Скляр признан виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 8 месяцев, с определенными ограничениями: не выезжать за пределы села, где он проживает, а также не менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, — сообщили в Черепановском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске двое подростков, выполнявших альпинистские работы на стройке, сорвались с высоты и погибли.