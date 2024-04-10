Рекламодателям

Энергетики обнаружили в Новосибирске сразу 4 незаконные майнинг-фермы

  • 10/04/2024, 10:30

Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе.

Энергетики обнаружили в Новосибирске сразу 4 незаконные майнинг-фермыВ апреле в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Объекты нарушителя выявили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе нескольких рейдов на территории мегаполиса.

Проведя тщательный анализ потребления электроэнергии, энергетики обнаружили сразу 4 криптофермы, которые были хаотично разбросаны по городу — вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки на левом берегу и в частном секторе Калининского района.

Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе. По расчетам специалистов «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей.

Нарушитель установил современное энергооборудование, чтобы обеспечить бесперебойное питание процесса майнинга, но не позаботился о законном подключении к сетям электроснабжения. При проведении обысков мест преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Управления ЭБ и ПК) Главного Управления МВД России по Новосибирской области были изъяты 9 трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга.

В настоящее время нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Виновник может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Стоит отметить, что в практике новосибирских энергетиков это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношении недобросовестных майнеров, попавшихся на хищении электроэнергии.

Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения, обязательно сообщите об этом энергетикам любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте компании.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

50

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : майнинг-фермы АО «РЭС»


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaPZЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWwojEmaU5ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocmiikkЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWwocu6zHjЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwocmiPVzЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWwojEpGAjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирский авиазавод отправил партию бомбардировщиков на СВО
5/04/24 15:40
Сбор корма для собак на СВО объявили в Новосибирске
4/04/24 18:00
Отряд «Вега» уничтожил гаубицу «три топора» на СВО
28/03/24 10:41

Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска

До конца июля на 14 км трассы проведут изыскания, необходимые для оценки объема и стоимости работ.
Читать далее >>

На 14 процентов выросли зарплаты на производственных предприятиях Новосибирска

В лидерах роста инженеры-конструкторы и инженеры ПТО.
Читать далее >>

Двухлетнему Артему с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 226 600 рублей.
Читать далее >>

Академгородку нужен импульс развития

По мнению экспертов, просто «добавить финансирование и решить все проблемы» уже не получится.
Читать далее >>

Транспортные потоки и схемы движения просчитают для нового микрорайона в Новосибирске

Новый микрорайон в устье реки Иня появится к 2035 году.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгений Гаврилов: Центр Новосибирска стыдно показывать гостям города

Евгений Гаврилов: Центр Новосибирска стыдно показывать гостям города

Он превращен в большую парковку.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Первые укусы клещей зарегистрированы в Новосибирской области
10/04/24 11:58
Общество
Какие районы Новосибирска затопит в случае прорыва дамбы ГЭС — рассказали эксперты
10/04/24 11:31
Общество
Лидером по числу погибших в ДТП в Новосибирской области стал Болотнинский район
10/04/24 11:19
Общество
Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» предложили новые направления развития инноваций в регионе
10/04/24 11:18
Бизнес Инновации
Рост предпринимательской активности вывел из стресса рынок кейтеринга
10/04/24 11:00
Бизнес Рынки
Временно перестали выдавать водительские права жителям Новосибирска
10/04/24 10:52
Происшествия
Приговор за смерть 14-летнего мальчика на лесоповале огласили под Новосибирском
10/04/24 10:30
Право&Порядок
Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска
10/04/24 10:16
Власть Город Транспорт
О качестве уборки улиц высказался глава Новосибирска
10/04/24 10:12
Город
На 14 процентов выросли зарплаты на производственных предприятиях Новосибирска
10/04/24 9:52
Бизнес Общество Промышленность
«Всем лежать мордой в пол»: ОМОН ворвался в подпольный клуб в разгар игры в Новосибирске
10/04/24 9:50
Право&Порядок
300 тысяч взыскали с водителя, сбившего пешехода в Новосибирске
10/04/24 9:36
Право&Порядок
На рынок промышленного туризма Новосибирска выходит московская компания
10/04/24 9:14
Бизнес Общество Промышленность
Передышки с нововведениями для АПК попросили сельхозпроизводители Новосибирской области
9/04/24 19:10
Агропром Бизнес Власть
В Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу
9/04/24 18:13
Общество
«Здесь можно нарушать законы»: общественники показали нелегальные автомойки с мигрантами на «Жуковке» в Новосибирске
9/04/24 17:59
Общество Право&Порядок
Тепловую мощность ТЭЦ-4 увеличат из-за застройки Новосибирска
9/04/24 17:49
Город
Хилокский треугольник с нелегальной торговлей ликвидируют в Новосибирске
9/04/24 17:43
Общество Право&Порядок
В управлении ветеринарии объяснили, почему запустили опрос об эвтаназии животных в Новосибирске
9/04/24 17:30
Власть Общество
СК опечатал азиатское кафе и выдворил 5 мигрантов из Новосибирска
9/04/24 16:21
Право&Порядок
Популярное
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
С 1 апреля для получения водительских прав нужно предоставлять СНИЛС
28/03/24 12:13
На заводе в Калуге стартовало серийное производство автомобилей Citroen
28/03/24 11:18

Новости компаний

Энергетики обнаружили в Новосибирске сразу 4 незаконные майнинг-фермы
10/04/24 10:30
Банк Уралсиб в Омске стал партнером V Форума «Занят Сам» - 2024
10/04/24 9:00
ПСБ первым в России запустил карту-электронное удостоверение «СВОи» для ветеранов боевых действий
9/04/24 9:00
ПСБ: супермаркеты, фудкорты и бьюти-салоны Новосибирска чаще других предлагают оплатить покупки гаджетами
8/04/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объемам кредитования малого и среднего бизнеса
5/04/24 9:00
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания карт
4/04/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска