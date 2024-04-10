Энергетики обнаружили в Новосибирске сразу 4 незаконные майнинг-фермы

В апреле в Новосибирске задержали владельца целой сети «серых» майнинг-ферм, которые были незаконно подключены к электросетям. Объекты нарушителя выявили специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе нескольких рейдов на территории мегаполиса.

Проведя тщательный анализ потребления электроэнергии, энергетики обнаружили сразу 4 криптофермы, которые были хаотично разбросаны по городу — вблизи очистных сооружений, в лесном массиве на окраине Ленинского района, возле городской свалки на левом берегу и в частном секторе Калининского района.

Хищение электроэнергии осуществлялось поистине в промышленном масштабе. По расчетам специалистов «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»), предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей.

Нарушитель установил современное энергооборудование, чтобы обеспечить бесперебойное питание процесса майнинга, но не позаботился о законном подключении к сетям электроснабжения. При проведении обысков мест преступления сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Управления ЭБ и ПК) Главного Управления МВД России по Новосибирской области были изъяты 9 трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга.

В настоящее время нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Виновник может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы. Стоит отметить, что в практике новосибирских энергетиков это далеко не первое уголовное дело, возбужденное в отношении недобросовестных майнеров, попавшихся на хищении электроэнергии.

Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения, обязательно сообщите об этом энергетикам любым удобным способом: