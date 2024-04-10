Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска

Минстрой Новосибирской области, в лице ГБУ НСО «Геофонд НСО», объявил торги для проведения изысканий по продолжению Южной части транзита.
Подрядчик должен будет подготовить проект планировки правобережной части автомобильной дороги регионального значения Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске.
Планируемые характеристики проектируемой автодороги:
Выполнить работы подрядчик должен до конца июля 2024 года. Стартовая цена контракта — 16,7 млн рублей.
«Южный транзит» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост.
Ранее губернатор Новосибирской области рассказывал о планах и проблемах строительства Южного транзита.
Фото базовое: пресс-службы правительства Новосибирской области, иллюстрация внутри текста — из конкурсной документации
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