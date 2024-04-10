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Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска

  • 10/04/2024, 10:16
Автор: Юлия Данилова
Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска
До конца июля на 14 км трассы проведут изыскания, необходимые для оценки объема и стоимости работ.

Минстрой Новосибирской области, в лице ГБУ НСО «Геофонд НСО», объявил торги для проведения изысканий по продолжению Южной части транзита.

Подрядчик должен будет подготовить проект планировки правобережной части автомобильной дороги регионального значения Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске.

Строительство Южного транзита продолжат на правом берегу Новосибирска

Планируемые характеристики проектируемой автодороги:

  • протяженность — 13,8 км;
  • площадь территории в границах полосы отвода —362,25 га.;
  • количество пересекаемых водных преград 1 шт.;
  • количество пересекаемых автомобильных дорог и улиц — 30 шт.;
  • количество пересекаемых железных дорог — 2 шт.

Выполнить работы подрядчик должен до конца июля 2024 года. Стартовая цена контракта —  16,7 млн рублей.

Южный транзит спроектирует компания близкая к Новосибирскавтодору

Южный транзит спроектирует компания близкая к Новосибирскавтодору

Напомним, в ноябре 2023 года были подведены итоги торгов на проектирование левобережной части «Южного транзита». Речь идет о левобережном участке: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». В торгах победила компания ООО «Росинталпроект», близкая к АО «Новосибирскавтодор».

«Южный транзит» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост.

Ранее губернатор Новосибирской области рассказывал о планах и проблемах строительства Южного транзита.

Фото базовое: пресс-службы правительства Новосибирской области, иллюстрация внутри текста — из конкурсной документации

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Южный транзит Строительство дорог Бугринский мост


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