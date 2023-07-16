На стройке дома в Новосибирске погиб подросток

Заельцовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело в связи с гибелью подростка при выполнении строительных работ на многоквартирном доме на Красном проспекте.

По данным следствия, промышленный альпинист, с которым был заключен подрядный договор о выполнении услуг, привлек для работ двух своих несовершеннолетних детей.

— 15 июля подростки находились с внешней стороны здания, где выполняли работы по обработке швов. В момент проведения работ по неустановленным причинам несовершеннолетние упали с высоты. В результате чего, 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, 17-летний потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — пояснили в ведомстве.

Прокуратурой Заельцовского района организована проверка исполнения законодательства об охране труда несовершеннолетних, соблюдения техники безопасности при производстве работ.

Напомним, что этим летом в регионе предполагалось временно трудоустроить 5,8 тыс подростков, +230 к прошлому году. Кроме того, был увеличен размер материальной поддержки предпринимателей в период временного трудоустройства с 1,1 тыс руб. в 2022 году до 2,8 тыс руб в 2023 году.

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