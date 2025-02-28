Приговоры за незаконный оборот оружия вынесли жителям Новосибирской области

В Новосибирской области двум жителям Северного района огласили приговоры за незаконный оборот огнестрельного оружия. На скамье подсудимых оказались Виталий Андреев из посёлка Коб-Кордон и Андрей Лапенко из села Новотроицк.

По данным регионального УФСБ, в сентябре 2024 года была пресечена противоправная деятельность пятерых жителей Северного района, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия. При обысках силовики обнаружили у сельчан боевой арсенал.

— Из незаконного оборота изъято 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 500 боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 кг пороха, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, — сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

В отношении двоих сибиряков возбудили уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ».

Куйбышевским районным судом Андреев и Лапенко признаны виновными. Обоим назначено наказание каждому в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа.

Кроме того, все пятеро участников «криминально-инструментального ансамбля» получили административные штрафы за нарушение правил приобретения и передачи оружия.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники региональных УФСБ и МВД России пресекли деятельность 12 жителей Здвинского района Новосибирской области, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия. Боевой арсенал нашли в домах и квартирах, принадлежащих жителям населённых пунктов Нижний Чулым, Алексеевка, Старогорносталево, Щелчиха, Алексотово, Городище.