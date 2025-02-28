Экс-глава СО РАН Александр Асеев хочет снять судимость по делу о мошенничестве

Бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев через суд требует отменить условное осуждение и снять судимость по делу о мошенничестве с приватизацией особняка.

В своём ходатайстве он отметил, что после вынесения приговора он добросовестно выполнял все обязанности, возложенные на него судом. Он осознал свои ошибки.

На заседании академик также отметил, что не совершал никаких мошеннических действий и не собирается освобождать коттедж.

— Приговором Советского районного суда Новосибирска Александр Асеев признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание 4 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей, — говорится в сообщении суда.

В январе 2024 года Асеев полностью погасил штраф. Однако он не покинул коттедж, который, согласно решению суда, должен был вернуть государству, и продолжает жить в нём, уточняет пресс-служба Управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Рассмотрение этого ходатайства запланировано на 3 апреля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому ученому Олегу Кабову вынесли приговор. Обвинение просило назначить ему наказание в виде семи лет в колонии общего режима.