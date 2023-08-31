В Новосибирске под развязку на Матвеевку зарезервировали 16 га

В Новосибирской области зарезервировали 16 га в районе Матвеевки на пересечении Старого шоссе с улицей Одоевского. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Территорию взяли в резерв на три года по инициативе Управления дорожного строительства.

Стоит отметить, что развязка включена в программу Академгородок 2.0.

Согласно плану мероприятий, строительство объекта запланировано на 2023 – 2024 годы. Стоимость объекта составляет 10,68 млрд рублей.

В настоящее время разработаны проектно-сметные документы для строительства развязки.

Напомним, строительство развязки на Матвеевке планировали начать еще в 2015 году.

Ранее в Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная».