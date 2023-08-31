В Новосибирске под развязку на Матвеевку зарезервировали 16 га

В Новосибирской области зарезервировали 16 га в районе Матвеевки на пересечении Старого шоссе с улицей Одоевского. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.
Территорию взяли в резерв на три года по инициативе Управления дорожного строительства.
Стоит отметить, что развязка включена в программу Академгородок 2.0.
Согласно плану мероприятий, строительство объекта запланировано на 2023 – 2024 годы. Стоимость объекта составляет 10,68 млрд рублей.
В настоящее время разработаны проектно-сметные документы для строительства развязки.
Напомним, строительство развязки на Матвеевке планировали начать еще в 2015 году.
Ранее в Новосибирске продлили разрешение на строительство станции метро «Спортивная».
Фото Pixabay.com, автор Garten-gg
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