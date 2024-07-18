Приметы новоселов: во что верят новосибирцы, которые переезжают в новые квартиры

Девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах» провели исследование и узнали, что большинство из опрошенных сибиряков (61%) скептически относятся к суевериям, 41% респондентов признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы. Каждый десятый (9%) новосибирец не только верит, но и следует приметам.
При этом эксперты отмечают, что в приметы почти одинаково верят как мужчины (38%), так и женщины (41%).
Самым распространенным суеверием, связанным с переездом, стало убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка. Его придерживаются 54% опрошенных горожан. 26% верят в то, что для спокойной жизни в новой квартире сразу после переезда важно пригласить и накормить гостей. 16% опрошенных крепят подкову над входной дверью. Кроме того, новосибирцы кладут монету под порог (11%) и верят, что первым в дом должен войти мужчина (9%).
Интересно, что лишь 9% опрошенных уверены, что приметы по-настоящему работают. А вот 28% респондентов относятся к ним скептически, однако, все равно соблюдают их по привычке или на всякий случай. 78% чаще всего обращают внимание на негативные приметы, в то время как к позитивным присматриваются лишь 5% жителей столицы Сибири.
Следует отметить, что почти 41% опрошенных новосибирцев могли бы и вовсе отказаться от покупки жилья из-за плохой приметы. Четверть респондентов испытывали бы сомнения по поводу такой жилплощади, а каждый десятый (11%) принимал бы решение в зависимости от самой приметы. 5% опрошенных граждан сообщили, что не стали бы приобретать такое жилье.
В опросе приняли участие 1297 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru