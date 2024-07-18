Приметы новоселов: во что верят новосибирцы, которые переезжают в новые квартиры

Девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах» провели исследование и узнали, что большинство из опрошенных сибиряков (61%) скептически относятся к суевериям, 41% респондентов признались, что сомневались бы в покупке квартиры из-за плохой приметы. Каждый десятый (9%) новосибирец не только верит, но и следует приметам.

При этом эксперты отмечают, что в приметы почти одинаково верят как мужчины (38%), так и женщины (41%).

Самым распространенным суеверием, связанным с переездом, стало убеждение в том, что первой в новое жилье должна зайти кошка. Его придерживаются 54% опрошенных горожан. 26% верят в то, что для спокойной жизни в новой квартире сразу после переезда важно пригласить и накормить гостей. 16% опрошенных крепят подкову над входной дверью. Кроме того, новосибирцы кладут монету под порог (11%) и верят, что первым в дом должен войти мужчина (9%).

Интересно, что лишь 9% опрошенных уверены, что приметы по-настоящему работают. А вот 28% респондентов относятся к ним скептически, однако, все равно соблюдают их по привычке или на всякий случай. 78% чаще всего обращают внимание на негативные приметы, в то время как к позитивным присматриваются лишь 5% жителей столицы Сибири.

Следует отметить, что почти 41% опрошенных новосибирцев могли бы и вовсе отказаться от покупки жилья из-за плохой приметы. Четверть респондентов испытывали бы сомнения по поводу такой жилплощади, а каждый десятый (11%) принимал бы решение в зависимости от самой приметы. 5% опрошенных граждан сообщили, что не стали бы приобретать такое жилье.

В опросе приняли участие 1297 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах России.