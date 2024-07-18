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«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском

  • 18/07/2024, 13:56
Автор: Ольга Кирсанова
«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском
Инцидент с бесследным исчезновением игрушек новосибирцы обсудили в соцсетях.

В Новосибирской области обвинили таксиста в пропаже детских игрушек, которые он доставил по указанному заказчиком адресу. Неприятный инцидент произошел в городе Искитиме в ночь на 15 июля. Детские игрушки, которые привез водитель Яндекс.Такси к общежитию на улице Советской, чудесным образом исчезли. В причастности к их пропаже заказчик обвинил в том числе и таксиста.

— Игрушек и вещей много было, но получилось так что водитель не связался с получателем! А просто оставил игрушки около пандуса у дверей общежития! Кто взял игрушки, будьте любезны вернуть! Советская, 221, комната 310. Есть видеокамеры! Я понимаю, что заявление писать — бред, но все же может есть в наше время люди! Все вещи, которые сперли есть на видео, — обратился анонимно хозяин пропавших вещей в паблике «Подслушано в Искитиме» в ВКонтакте.

Подписчики тут же предположили, что оставленные у дверей общежития игрушки могли принять за выброшенные, либо бесхозные, потому их и забрали. Кто-то обвинил заказчика в безалаберности.

«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском

— Ну вы же должны были ждать свои вещи или нет? Видно же по приложению, что приехал, что не вышли тогда, не понятно ничего!?

— Ей отправил бывший муж она говорила, и она не знала когда приедет машина так как не поддерживает с ним связь вроде

— Ночью, игрушки? Это ж надо так поиграть захотеть.

—Возможно, тот кто взял игрушки, и не собирался их похищать. Много раз видела как люди выставляют ненужные игрушки, вещи, которые жалко выкинуть, а так может кто заберет, кому они могут ещё послужить. Думаю здесь так и было.

Ясность в ЧП с похищением игрушек внес сам таксист, привезший их к общежитию.

Мужчина рассказал, что прибыл на заказ по обычному тарифу перевозки пассажиров. Однако заказчик сам ехать отказался, пояснив, что детские вещи необходимо доставить к дому №221 на улице Советской. Там якобы посылку встретят и заберут. Водитель согласился и на всякий случай взял номер телефона получателя. Подъезжая к заявленному адресу, таксист позвонил получателю, но трубку никто не взял.

— Заранее звоню предупредить, чтоб выходили. Звонил 3-4 раза. Люди сами были не заинтересованы в том, чтоб забрать вещи, которые им принадлежат. Начал звонить уже отправителю, говорю, что приехал и прошу связаться с девушкой-получателем. Получил какой-то невнятный ответ и все. На дальнейшие звонки тоже ответов уже не получал. Подождал больше 20 минут и все вещи оставил возле дома. Не особо интересно, в каком состояние были люди, которые опомнились на следующий день и стали искать свои вещи, в их головах я не должен был оставлять вещи возле подъезда, а должен был ходить и стучать в каждую комнату, — написал в следующем посте после обвинительного водитель.

Сибиряк выложил видео с регистратора автомобиля, на котором мужчина просит отвезти вещи, которые ждут на указанном им адресе.

Мнения комментаторов разделились. Нашлись те, кто встал на сторону заказчика. Однако большая часть подписчиков поддержала таксиста.

«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском

— Горе ребятишек из за потерянных игрушек равны двадцати минутам простоя таксера. Что ж его бизнес рухнул бы, коли игрушки полежали в багажнике до решения проблемы. Какой реакции ты ждешь? Наверное, чтобы люди пожалели тебя, а может тебе двадцать минут оплатить простоя?

— И сколько по-вашему он должен был ждать?  Может до утра, ну или до вечера следующего дня? Чего уж ему, сиди да сиди, кирпичи таскать не надо. А он, ух какой негодяй, не смог дозвониться получателю, позвонил отправителю, по итогу они оба потерялись. Должен и дальше ждать как хаски у подъезда?

— Не поверите, но люди ночью в такси работают не для того, чтобы стоять и выжидать с моря погоды. Они хотят заработать! И если уж кто-то не удосужился решить вопрос с точкой Б, это явно не проблема водителя.

— Вахтеру нужно было передать, занести в помещение вещи, раз такой случай.

— Это наших детей были игрушки. Юродивый папаша привез не детям игрушки, а бывшей теще. Моя сватья работает на тяжёлой работе, в десять вечера телефон режим полета, и она у меня отдыхает. Папаша, как говорится, должен был позвонить своей бывшей жене, или детям и написать, что я привезу игрушки. А этот, не знаю как его назвать…. Просто выкинул на улицу.

— Почему он вообще должен кого то ждать?! Тратить своё время-то? Если мне нужно что то передать на такси, я сразу держу связь с человеком пока машина не подъедет и он не заберет то, что ему передали! Клиент наплевательски повёл себя в отношении этих вещей, бывшая жена сделала то же самое, в результате оба получили то, что имеют!

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пассажирка такси устроила истерику и избила водителя. В заказанной по обычному тарифу машине не оказалось детского кресла. После того, как женщине не удалось пристегнуть принесенный с собой детский бустер, она набросилась на таксиста. Конфликт между водителем и пассажиркой попало на видео. На кадрах видно, как сибирячка орет благим матом на мужчину, оскорбляет его и бросается с кулаками.

Источник фото: скриншоты видео из группы «Подслушано в Искитиме» в ВКонтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : потерянные вещи конфликт таксиста и пассажиров Искитим


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