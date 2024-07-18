«Забирай свои игрушки»: таксиста обвинили в пропаже детских вещей под Новосибирском

В Новосибирской области обвинили таксиста в пропаже детских игрушек, которые он доставил по указанному заказчиком адресу. Неприятный инцидент произошел в городе Искитиме в ночь на 15 июля. Детские игрушки, которые привез водитель Яндекс.Такси к общежитию на улице Советской, чудесным образом исчезли. В причастности к их пропаже заказчик обвинил в том числе и таксиста.

— Игрушек и вещей много было, но получилось так что водитель не связался с получателем! А просто оставил игрушки около пандуса у дверей общежития! Кто взял игрушки, будьте любезны вернуть! Советская, 221, комната 310. Есть видеокамеры! Я понимаю, что заявление писать — бред, но все же может есть в наше время люди! Все вещи, которые сперли есть на видео, — обратился анонимно хозяин пропавших вещей в паблике «Подслушано в Искитиме» в ВКонтакте.

Подписчики тут же предположили, что оставленные у дверей общежития игрушки могли принять за выброшенные, либо бесхозные, потому их и забрали. Кто-то обвинил заказчика в безалаберности.

— Ну вы же должны были ждать свои вещи или нет? Видно же по приложению, что приехал, что не вышли тогда, не понятно ничего!? — Ей отправил бывший муж она говорила, и она не знала когда приедет машина так как не поддерживает с ним связь вроде — Ночью, игрушки? Это ж надо так поиграть захотеть. —Возможно, тот кто взял игрушки, и не собирался их похищать. Много раз видела как люди выставляют ненужные игрушки, вещи, которые жалко выкинуть, а так может кто заберет, кому они могут ещё послужить. Думаю здесь так и было.

Ясность в ЧП с похищением игрушек внес сам таксист, привезший их к общежитию.

Мужчина рассказал, что прибыл на заказ по обычному тарифу перевозки пассажиров. Однако заказчик сам ехать отказался, пояснив, что детские вещи необходимо доставить к дому №221 на улице Советской. Там якобы посылку встретят и заберут. Водитель согласился и на всякий случай взял номер телефона получателя. Подъезжая к заявленному адресу, таксист позвонил получателю, но трубку никто не взял.

— Заранее звоню предупредить, чтоб выходили. Звонил 3-4 раза. Люди сами были не заинтересованы в том, чтоб забрать вещи, которые им принадлежат. Начал звонить уже отправителю, говорю, что приехал и прошу связаться с девушкой-получателем. Получил какой-то невнятный ответ и все. На дальнейшие звонки тоже ответов уже не получал. Подождал больше 20 минут и все вещи оставил возле дома. Не особо интересно, в каком состояние были люди, которые опомнились на следующий день и стали искать свои вещи, в их головах я не должен был оставлять вещи возле подъезда, а должен был ходить и стучать в каждую комнату, — написал в следующем посте после обвинительного водитель.

Сибиряк выложил видео с регистратора автомобиля, на котором мужчина просит отвезти вещи, которые ждут на указанном им адресе.

Мнения комментаторов разделились. Нашлись те, кто встал на сторону заказчика. Однако большая часть подписчиков поддержала таксиста.

— Горе ребятишек из за потерянных игрушек равны двадцати минутам простоя таксера. Что ж его бизнес рухнул бы, коли игрушки полежали в багажнике до решения проблемы. Какой реакции ты ждешь? Наверное, чтобы люди пожалели тебя, а может тебе двадцать минут оплатить простоя? — И сколько по-вашему он должен был ждать? Может до утра, ну или до вечера следующего дня? Чего уж ему, сиди да сиди, кирпичи таскать не надо. А он, ух какой негодяй, не смог дозвониться получателю, позвонил отправителю, по итогу они оба потерялись. Должен и дальше ждать как хаски у подъезда? — Не поверите, но люди ночью в такси работают не для того, чтобы стоять и выжидать с моря погоды. Они хотят заработать! И если уж кто-то не удосужился решить вопрос с точкой Б, это явно не проблема водителя. — Вахтеру нужно было передать, занести в помещение вещи, раз такой случай. — Это наших детей были игрушки. Юродивый папаша привез не детям игрушки, а бывшей теще. Моя сватья работает на тяжёлой работе, в десять вечера телефон режим полета, и она у меня отдыхает. Папаша, как говорится, должен был позвонить своей бывшей жене, или детям и написать, что я привезу игрушки. А этот, не знаю как его назвать…. Просто выкинул на улицу. — Почему он вообще должен кого то ждать?! Тратить своё время-то? Если мне нужно что то передать на такси, я сразу держу связь с человеком пока машина не подъедет и он не заберет то, что ему передали! Клиент наплевательски повёл себя в отношении этих вещей, бывшая жена сделала то же самое, в результате оба получили то, что имеют!

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пассажирка такси устроила истерику и избила водителя. В заказанной по обычному тарифу машине не оказалось детского кресла. После того, как женщине не удалось пристегнуть принесенный с собой детский бустер, она набросилась на таксиста. Конфликт между водителем и пассажиркой попало на видео. На кадрах видно, как сибирячка орет благим матом на мужчину, оскорбляет его и бросается с кулаками.