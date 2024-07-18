Работодателя оштрафовали за принятого в штат экс-полицейского под Новосибирском

В Новосибирской области директора Центр социального обслуживания населения наказали за то, что он принял на работу бывшего полицейского и вовремя об этом не сообщил его предыдущему работодателю.

Соблюдение законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих проверил прокурор Убинского района.

— Выявлено, что в МКУ «Центр социального обслуживания населения» Убинского района принят бывший сотрудник полиции. В нарушение закона о противодействии коррупции новый работодатель не направил в установленный законом срок сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее занимавшим должность госслужащего, на предыдущее место работы, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения закона устранены, а руководитель муниципального учреждения оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области директор птицефабрики получил 14 штрафов за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности. Работающих нелегально 15 иностранных специалистов в цеху по производству мяса птицы и полуфабрикатов силовики обнаружили во время рейда.