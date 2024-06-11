Принципиально новый этап строительства СКИФ начался в Новосибирской области

Реализация проекта СКИФ, которая проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Наука и университеты», перешла от строительных работ к сборке оборудования – это принципиально новый этап работ, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.

По словам замгубернатора Ирины Мануйловой, в феврале новосибирские ученые приступили к первому этапу сборки магнитной системы накопительного кольца СКИФ. При этом высокотехнологичное оборудование для синхротрона на 90% отечественное.

— Работа идет по плану, но график очень жесткий. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны областных властей, надзорных органов очень пристальное, — отметила заместитель губернатора.

Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, к.т.н. Леонид Сердаков сообщил, что нашей стране давно не реализовывались подобные проекты ускорителей, поэтому работа над СКИФ представляет собой некий научно-технический вызов не только для геодезистов ИЯФ, но и всего Института в целом.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что для работы на объектах такого уровня, где требуется высокая точность, используется специальное оборудование: лазерные трекеры, которые позволяют проводить измерения до десятков микрон и геодезические отражатели.