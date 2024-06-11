Рост возгораний машин и частных домов наблюдается в Новосибирске

В Новосибирске наблюдается увеличение числа пожаров в автомобилях и жилых домах.
С 3 по 10 июня в городе произошло 33 возгорания. Из них 14 были связаны с горением мусора и сухой травы, а также четыре случая пожара в жилом секторе.
Кроме того, было зарегистрировано пять случаев возгорания автомобилей и один случай пожара на производстве.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров снизилось.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю произошло 119 пожаров в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — freepic.diller.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru