Рост возгораний машин и частных домов наблюдается в Новосибирске

В Новосибирске наблюдается увеличение числа пожаров в автомобилях и жилых домах.

С 3 по 10 июня в городе произошло 33 возгорания. Из них 14 были связаны с горением мусора и сухой травы, а также четыре случая пожара в жилом секторе.

Кроме того, было зарегистрировано пять случаев возгорания автомобилей и один случай пожара на производстве.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров снизилось.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю произошло 119 пожаров в Новосибирской области.