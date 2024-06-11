В Инюшенском бору Новосибирска обновят только зелёные насаждения

10 июня завершилось онлайн-голосование по выбору варианта благоустройства Инюшенского бора в Новосибирске. В нем приняли участие более 2 тысяч человек.

— Большинство новосибирцев считают, что на территории нужно убрать сухостой и сделать компенсационные посадки хвойных деревьев, — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Больше половины проголосовавших новосибирцев считают, что в бору нужно лишь обновить зеленые насаждения. За этот вариант проголосовали 1216 горожан.

Проект благоустройства бора с установкой «разнообразных элементов благоустройства» (детскими и смотровыми площадками, мостом через реку Камышенка, навесами для тихого отдыха, визит-центром и пр), привлек 947 горожан. Меньше всех голосов новосибирцы отдали проекту с минимальным набором элементов благоустройства — 150 человек. Он предусматривал освещение дорожек, установку камер видеонаблюдения, лавочек и урн на основных дорожках, площадку для твердых бытовых отходов, информационные стенды и администрацию.

Напомним, голосование было открыто 26 мая. В нем мог принять участие любой новосибирец.

Инюшенский бор расположен в Октябрьском районе Новосибирска. В 2018 году горожане выбрали эту зеленую зону для включения в нацпроект «Формирование комфортной городской среды». В планах облагородить территорию от ул. Выборной до реки Камышенки.

В 2023 году мэрия Новосибирска разработала дизайн-проект благоустройства Инюшенского бора. В ноябре он был представлен на публичные обсуждения, но не прошел их.

В 2024 году в Новосибирской области на голосование были предложены 46 объектов для благоустройства в 23 городах и райцентрах. По данным Минстроя Новосибирской области, за них проголосовали 317 тысяч человек, в том числе 230 тысяч — в Новосибирске. Это рекордный показатель с начала проведения голосования в 2018 году.

Наиболее активно жители голосовали в Маслянино, Мошково, Краснозёрке, Чулыме, Татарске, Каргате, Болотном.

В Новосибирске высокую вовлеченность продемонстрировали жители Кировского, Советского и Ленинского районов. По итогам голосования в Новосибирске победила набережная в Кировском районе. Этот объект набрал 64 тысячи голосов. На втором месте — парк Кирова, получивший более 61 тысячи голосов.

Ранее редакция сообщала, что 23 проекта благоустройства в Новосибирской области стали победителями во Всероссийском голосовании. Объекты планируют благоустроить в 2025 году.