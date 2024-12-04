Приостановка продаж китайских товаров на маркетплейсах – информационный вброс

В российском информационном поле на разные лады трактуется информация о том, что китайские экспортеры приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции в связи с резким падением курса рубля и опасением девальвации. При этом авторы ссылаются на китайское издание — South China Morning Post.

— Продолжающееся снижение курса рубля несет серьезные убытки китайским экспортерам, — рассказал китайскому изданию Энди Го, основавший бизнес-платформу Waimaojia на WeChat, которая привлекла многих экспортеров, ориентирующихся на российский рынок.

Интервьюер объяснил, что, с одной стороны, нынешний курс рубля повышает цены для россиян и снижает привлекательность китайских товаров, сокращая объем заказов, а с другой — колебания обменного курса «разъедают» прибыль китайских продавцов.

Санкции на платежные системы основных российских платформ электронной коммерции еще больше усложняют и без того неблагоприятную ситуацию. Экспортёрам приходиться пользоваться услугами сторонних компаний, проводящих платежи и взымающих комиссию более 1%.

Сейчас на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и других маркетплейсах работает около 150 тыс. китайских трансграничных компаний и их количество быстро растет. Несмотря на большое количество сложностей, никто из них не готов уйти с российского рынка. Причина – высокая покупательская способность россиян.

При этом Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко и вовсе называет эти данные самым обычным информационным вбросом.

— Пока такой тенденции не увидел. Возможно, это какие-то разовые акции, но чтоб прям много, похоже на вброс, — говорит эксперт.

Ранее редакция сообщала, что китайский автозавод может появиться в Новосибирской области.