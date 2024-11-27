Китайский автозавод может появиться в Новосибирской области

Китайский автопроизводитель рассматривает Новосибирскую и Иркутскую области в качестве площадки для размещения завода.

— Сейчас идет обсуждение создания завода одной китайской автомобильной компании совместно с «Ростехом», — сказал Виталий Манкевич, председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), в кулуарах форума «ГлобалСибЭкспо — Китай 2024» в Новосибирске изданию «Интерфакс».

После визита главы «Ростеха» Сергея Чемезова в Китай, в начале ноября появилась, что Новосибирская область рассматривается как потенциальное место для строительства завода.

Лев Решетников, глава Министерства экономического развития Новосибирской области, также в начале ноября сообщил, что в регионе имеется ряд перспективных объектов для промышленного роста, включая индустриальные парки и особые экономические зоны. На этих площадках регион мог бы предоставить китайским инвесторам участки для строительства нового автомобильного завода.

Напомним, в декабре 2023 года ООО «Тренд» (Дочерняя структура АО «ФинСиб». — Ред.), анонсировала строительство в Новосибирске завода грузового автотранспорта с объемом инвестиций 20 млрд рублей. Его запуск запланирован на 2027 год.

Ранее редакция сообщала о том, что завод по переработке масличных культур, который строит китайский инвестор, запустят во втором квартале 2025 года.