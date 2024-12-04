Цены на кофе взлетят на 80 процентов в Новосибирске

В следующем году цена на привычный нам кофе достигнет самых высоких показателей с 1977 года. Это связано с природными катаклизмами в странах, которые являются основными экспортерами душистых зерен. Засуха в Бразилии и тайфуны во Вьетнаме сократили урожай кофейных плантаций в разы.

Директор ООO «Дело «Вкуса» Владимир Тонконог уверен, что в следующем году цены на кофе в Новосибирске вырастут на 80%.

— Цены на кофе подталкивают вверх одновременно два фактора. Неурожай в основных странах-экспортерах привел к росту биржевых цен. В связи с этим все поставщики кофейных зерен готовятся к 30%-му подорожанию в следующем году. Еще одна причина — это рост курса доллара. Цена на кофе привязана к этой валюте, а значит растет и она. Буквально за последний месяц наши обжарщики подняли стоимость на 50%. И в январе эти два фактора сложатся воедино и получится 80%, — объяснил эксперт.

При этом Тонконог уверен, что новосибирские предприниматели не будут резко поднимать цены на бодрящий напиток.

— Чтобы не напугать клиентов, первое время предприниматели скорее всего будут снижать собственную торговую наценку. И постепенно, поэтапно поднимать цены до полных 80%, — поделился собеседник Infopro54.

Спада покупательской активности бизнесмен тоже не ждет. Он уверен, что люди, привыкшие пить напиток бодрости по утрам, не будут себе в этом отказывать. Скорее они перейдут на более дешевые сорта кофе.

Добавим, все производство кофе в мире делится на 70% арабики и 30% робусты. Крупнейший мировой производитель — Бразилия — удовлетворяет спрос на арабику примерно на треть. Стоимость мартовского фьючерса на кофе сорта арабика составила 7,05 долларов за кг. А 25 ноября стоимость январских фьючерсов за покупку робусты на бирже ICE поднималась до исторического рекорда — 5,3 тысяч долларов за тонну. В целом, биржевая цена кофе робуста за последние 12 месяцев выросла более чем в два раза, арабика подорожала на 80%.

По данным Центробанка на вечер 3 декабря, доллар США стоит 107,18 российских рублей. За месяц курс американской валюты поднялся на 9,87%. 29 ноября курс доходил до 109,58 рублей за доллар.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирске на треть выросло количество точек продажи безалкогольных напитков. Рост числа кофеен составил 23% — до 442.