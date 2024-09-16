Пристав подарил обувь должнице для похода в суд

Пристав подарил обувь должнице для того, чтобы та явилась на заседания суда в Новосибирской области.

У женщины есть три ребенка, которые живут в приемной семье и долг по алиментам в размере 800 тысяч рублей. Мать официально нигде не работает. Имущества у нее также нет.

Неплательщицу ранее уже привлекали к ответственности в том числе к уголовной. Но та так и не приступила к выплате алиментов. Из-за этого материалы дела были направлены в суд для повторного привлечения гражданки.

Однако мать решила в этот момент встать на учет в Центр занятости. Но не успела, материалы уже были переданы в суд.

– В назначенный день должница не явилась на судебное заседание. Судебный пристав-исполнитель вышла в адрес проживания гражданки, чтобы оповестить о дате суда и уточнить причины неявки. Женщина сказала, что не могла прийти из-за отсутствия сезонной обуви, – отметили в ФССП по Новосибирской области.

Приставы нашли обувь для должницы, чтобы та явилась на суд.

В назначенный день заседания пристав вручил женщине несколько пар обуви. Она была очень благодарна сотруднику за помощь и отправилась в суд.

На суде женщина предоставила документ, подтверждающий её официальное трудоустройство в фермерском хозяйстве. Однако, изучив материалы дела, суд приговорил её к трем месяцам принудительных работ.

В следующем месяце будут произведены первые удержания из заработной платы должницы на содержание её детей.

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