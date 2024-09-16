Аэродром «Бердск-Центральный» закрывают для случайных посетителей

Аэродром «Бердск-Центральный» обносят забором. Об этом сообщают бердчане в соцсетях. Площадь аэродрома составляет 366 гектаров.

В обсуждении часть жителей возмущается, что для установки заборов приходится вырубать часть березового леса. Часть тем, что аэродром размещается рядом с жилыми домами. оппоненты им напоминают, что аэродром появился гораздо раньше, чем построили дома.

Ранее пресс-служба СибНИА им Чаплыгина, в оперативном управлении которого находится аэродром, уточняла, что ограждение планируется установить по периметру аэродрома на протяжении 10 км. Кроме того, на площадке идут работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.

— К концу 2024 года будет сформирован план поэтапного развития аэродрома, на котором могут быть созданы площадки для летных испытаний авиационной техники, корпуса статических и ресурсных испытаний натурных конструкций образцов авиационной техники, изготовления опытных и серийных образцов авиационной техники, по восстановлению и эксплуатации исторических самолетов, центр авиации общего назначения, а также учреждения по подготовке летного и технического состава различных ведомств, — отмечали в пресс-службе СибНИА.

Кроме того, на этой площадке планируют разместить центр по работе с беспилотниками. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить 126 млн рублей. На аэродроме планируется создать около 1500-2000 рабочих мест высококвалифицированных специалистов.

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