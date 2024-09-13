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260 млн рублей просрочки по зарплате погасили предприятия в Новосибирске

  • 13/09/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
260 млн рублей просрочки по зарплате погасили предприятия в Новосибирске
11 работодателей прокуратура заставила повысить зарплаты до уровня МРОТ.

Ситуацию с выплатой заработной платы на предприятиях Новосибирской области прокомментировали в прокуратуре региона. С начала года работодатели погасили 260 млн рублей просроченной задолженности перед работниками. При этом более 200 млн рублей выплачено сотрудникам предприятий-банкротов.

К примеру, после вмешательства прокурора Центрального района полностью погашены долги по заработной плате в сумме 50 млн рублей перед 366 работниками ООО «Сибстроймайнинг» и «Современные логистические решения», — сообщили в прокуратуре.

22 компании прокуроры обязали прописать порядок индексации заработной платы, 11 работодателей подняли зарплаты сотрудникам до уровня МРОТ. Это коснулось более 500 работников.

В целом, за нарушение прав граждан, связанных с оплатой труда, к административной ответственности привлечено 176 работодателей, возбуждено 8 уголовных дел.

Между тем, по итогам полугодия 2024 года Новосибирская область попала в топ-10 регионов России, где наблюдалась самый серьезный рост объема просрочки по кредитам предпринимателей. За полгода просрочка выросла на 37% или почти на 600 млн рублей и на 1 июля составила почти 2,2 млрд рублей. Кредитный портфель предпринимателей в регионе по итогам первого полугодия составил 24,1 млрд рублей, то есть на просрочку приходится 6,6%. Более высокая доля просрочки в портфеле только в регионах Северо-Кавказского округа: от 8,1 до 35,5%.

Это происходит на фоне резкого роста зарплат. В 2024 году они выросли в регионе более чем на 20%.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в ФССП сократилось поступление документов на взыскание по заработной плате — на 56%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : долги по зарплате банкротство


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