Три новые ливневки построят к 2025 году в Новосибирске

В следующем году в Новосибирске планируется решить проблему подтоплений на трёх улицах города. Для этого будет построены ливневки.
Работы пройдут на участках улиц Кропоткина, Народной и Татьяны Снежиной.
Также в планах на 2026 год — строительство ливневого коллектора на улице Инженерной.
На эти цели выделено 221,5 миллиона рублей.
В настоящее время обустройство ливневой канализации также идёт на территории инфекционной больницы, НГУ (кампус) и ряда поликлиник города. Ожидается, что строительство ливневого коллектора на улице Порт-Артурской завершится в 2024 году.
Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре завершится ремонт ливневки у одного из домов на проспекте Дзержинского.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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