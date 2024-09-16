Три новые ливневки построят к 2025 году в Новосибирске

В следующем году в Новосибирске планируется решить проблему подтоплений на трёх улицах города. Для этого будет построены ливневки.

Работы пройдут на участках улиц Кропоткина, Народной и Татьяны Снежиной.

Также в планах на 2026 год — строительство ливневого коллектора на улице Инженерной.

На эти цели выделено 221,5 миллиона рублей.

В настоящее время обустройство ливневой канализации также идёт на территории инфекционной больницы, НГУ (кампус) и ряда поликлиник города. Ожидается, что строительство ливневого коллектора на улице Порт-Артурской завершится в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в сентябре завершится ремонт ливневки у одного из домов на проспекте Дзержинского.