Приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража

Жителю Новосибирска пришлось сносить гараж, построенный с захватом чужого участка. Он долго сопротивлялся и никак не хотел идти на компромисс с соседом.

– В Дзержинском районе Новосибирска мужчина при строительстве гаража самовольно занял часть земли, принадлежащей соседу, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Владелец соседнего участка неоднократно просил освободить территорию от незаконной постройки, но его просьбы не были услышаны. В результате ему пришлось обратиться в суд.

Суд встал на сторону истца, но ответчик не спешил выполнять решение. Тогда к возникшей проблеме подключились судебные приставы. Они помогли освободить земельный участок от незаконной постройки.

Только после того, как ответчик получил несколько штрафов, он приступил к демонтажным работам.

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