Приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража

Жителю Новосибирска пришлось сносить гараж, построенный с захватом чужого участка. Он долго сопротивлялся и никак не хотел идти на компромисс с соседом.
– В Дзержинском районе Новосибирска мужчина при строительстве гаража самовольно занял часть земли, принадлежащей соседу, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Владелец соседнего участка неоднократно просил освободить территорию от незаконной постройки, но его просьбы не были услышаны. В результате ему пришлось обратиться в суд.
Суд встал на сторону истца, но ответчик не спешил выполнять решение. Тогда к возникшей проблеме подключились судебные приставы. Они помогли освободить земельный участок от незаконной постройки.
Только после того, как ответчик получил несколько штрафов, он приступил к демонтажным работам.
Ранее редакция сообщала о том, что трудотерапия помогла алиментщику найти работу в Новосибирской области.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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