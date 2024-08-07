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Приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража

  • 07/08/2024, 11:30
Автор: Артем Рязанов
Приставы мотивировали новосибирца штрафами к сносу гаража
Он начал разбор строения после суда.

Жителю Новосибирска пришлось сносить гараж, построенный с захватом чужого участка. Он долго сопротивлялся и никак не хотел идти на компромисс с соседом.

– В Дзержинском районе Новосибирска мужчина при строительстве гаража самовольно занял часть земли, принадлежащей соседу, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Владелец соседнего участка неоднократно просил освободить территорию от незаконной постройки, но его просьбы не были услышаны. В результате ему пришлось обратиться в суд.

Суд встал на сторону истца, но ответчик не спешил выполнять решение. Тогда к возникшей проблеме подключились судебные приставы. Они помогли освободить земельный участок от незаконной постройки.

Только после того, как ответчик получил несколько штрафов, он приступил к демонтажным работам.

Ранее редакция сообщала о том, что трудотерапия помогла алиментщику найти работу в Новосибирской области.

Источник фото:  ФССП по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ФССП Снос гаража


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