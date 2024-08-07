Новосибирск вошел в топ-3 самых зеленых мегаполисов России

Экологический сервис «Сохрани лес» составил рейтинг самых зеленых городов России. Как написали «Известия», в топ-3 таких городов вошел Новосибирск.

— Я очень рада за Новосибирск! В топ-3 самых зеленых мегаполиса России с точки зрения их жителей вошли Самара (74%), Екатеринбург (72%), Новосибирск (69%). … Респондентам предлагалось оценить собственную удовлетворенность уровнем озеленения города, где они проживают, — сообщила в своем телеграм-канале экс-вице-мэр Анна Терешкова. — Приятно осознавать, что достойный вклад в создание парков и скверов внесла наша команда!

Больше всего в пешей доступности жители городов хотя видеть скверы и парковые зоны (75%), 45% хотели бы видеть рядом с домом рощу или городской лес. В тоже время 41% опрошенных заявили, что при выборе жилья озеленение района для них не имеет значения.

Напомним, перед уходом из мэрии Анна Терешкова в интервью Infopro54 отмечала, что по общему уровню озеленения Новосибирск не отстает от прочих городов «большой пятерки», но ему есть в чем совершенствоваться.