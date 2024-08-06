Трудотерапия помогла алиментщику найти работу в Новосибирской области

Житель города Купино Новосибирской области, который не всегда выплачивал алименты, решил трудоустроиться после того, как его обязали выполнять обязательные работы по решению суда.

Должник долгое время скрывался от судебных приставов. В мае текущего года был объявлен его исполнительный розыск. Уже в конце июля приставы его нашли.

– На неплательщика составили протокол. По решению суда алиментщику назначено административное наказание в виде 30 часов обязательных работ, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Возможно, именно это обстоятельство так повлияло на мужчину, что во время выполнения обязательных работ он больше не захотел привлекаться к такой мере наказания и трудоустроился.

Приставом были направлены документы работодателю, чтобы из заработной платы должника удерживались алименты.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина продал квартиру для выплаты долга по алиментам в Новосибирске.