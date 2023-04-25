Приставы незаконно удерживали деньги с инвалида

Суд Искитимского района признал незаконными действия сотрудников управления областной службы судебных приставов в отношении местного пенсионера-инвалида, с которого из-за задолженности по трём исполнительным производствам было удержано 26,2 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. Ранее истец неоднократно обращался с приставам с ходатайством о сохранении ему прожиточного минимума, однако это ходатайство удовлетворено не было.

— Истец обращался в ОСП по Искитимскому району с ходатайством о сохранении прожиточного минимума при обращении взыскания на доход — пенсию по инвалидности, — сообщают в суде. — За 9 месяцев с него было удержано 26221,76 руб. Ему поступило постановление о приостановлении исполнительного производства, однако удержания производились. В сентябре 2022 года он обратился с жалобой на действия приставов к начальнику ОСП по Искитимскому району, однако удержания по-прежнему производились, в том числе, и после обращения с иском в суд. Из удержанных 26221,76 руб. ему не возвращено 19158,40 руб.

Помимо признания незаконными действий в отношении должника, суд постановил вернуть истцу излишне удержанные с него средства.

— Признано незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя ОСП по Искитимскому району ГУФССП России по Новосибирской области по не сохранению прожиточного минимума должника К, — сообщает пресс-служба суда. — На ОСП по Искитимскому району возложена обязанность: возвратить излишне удержанные денежные средства в сумме 19158,40 руб.

По информации уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой, наибольшее количество обращений о защите прав по итогам прошлого года следовало от социально незащищённых слоёв населения.

— Чаще всего обращались пенсионеры, работающие по найму, инвалиды, ветераны труда и неработающие граждане, — сообщила омбудсмен в своём докладе в ходе сессии Заксобрания Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала об удержании приставами с должника более 55 млн руб.