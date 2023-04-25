S7 Airlines переводит рейсы в новый терминал Толмачево

S7 Airlines переводит обслуживание пассажиров внутренних рейсов из Сектора А в Сектор С в новом терминале Толмачево. Международные рейсы авиакомпании остаются без изменений и осуществляются через Сектор Б. Об этом сообщает пресс-служба S7.

В данный момент S7 Airlines из Новосибирска выполняет до 80 рейсов и перевозит около 18 000 пассажиров в сутки. За последний год перевозки авиакомпании выросли на 21%.

— Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем все для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только, — отметил Дмитрий Куделькин, генеральный директор S7 Group.

Напомним, что в новом терминале пассажирам будет не обязательно использовать бумажный посадочный талон — для посадки на рейс достаточно предъявить QR-код на экране смартфона.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом. По итогам 2022 года аэропорт обслужил 7,584 млн. пассажиров (+12,2% к 2021 году), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 4-е место в России по общему пассажиропотоку. Доля трансферных пассажиров аэропорта составила 32%. Грузопоток — 34 300 тонн.

Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м завершили в I квартале 2023 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 18 млрд. рублей частных инвестиций. Терминал имеет общую площадь 58,3 тыс. кв.м, оборудован 6 телескопическими трапами, 54 стойками регистрации. Пропускная способность системы — 4800 единиц багажа в час позволяет одновременно комплектовать более 20 рейсов.

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