Рекламодателям

S7 Airlines переводит рейсы в новый терминал Толмачево

  • 25/04/2023, 17:21
Автор:
новый терминал Толмачево
В новом терминале пассажирам будет не обязательно использовать бумажный посадочный талон.

S7 Airlines переводит обслуживание пассажиров внутренних рейсов из Сектора А в Сектор С в новом терминале Толмачево. Международные рейсы авиакомпании остаются без изменений и осуществляются через Сектор Б. Об этом сообщает пресс-служба S7.

В данный момент S7 Airlines из Новосибирска выполняет до 80 рейсов и перевозит около 18 000 пассажиров в сутки. За последний год перевозки авиакомпании выросли на 21%.

— Новый, современный, комфортный терминал дарит безграничные возможности для нашего дальнейшего развития. Мы сделаем все для того, чтобы его посетило как можно больше пассажиров со всех уголков нашей страны и не только, — отметил Дмитрий Куделькин, генеральный директор S7 Group.

Напомним, что в новом терминале пассажирам будет не обязательно использовать бумажный посадочный талон — для посадки на рейс достаточно предъявить QR-код на экране смартфона.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина — крупнейший за Уралом. По итогам 2022 года аэропорт обслужил 7,584 млн. пассажиров (+12,2% к 2021 году), что является абсолютным рекордом, аэропорт занимает 4-е место в России по общему пассажиропотоку. Доля трансферных пассажиров аэропорта составила 32%. Грузопоток — 34 300 тонн.

Строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м завершили в I квартале 2023 года. Второй этап проекта планируется реализовать к 2025 году. На проектирование и строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности более 18 млрд. рублей частных инвестиций. Терминал имеет общую площадь 58,3 тыс. кв.м, оборудован 6 телескопическими трапами, 54 стойками регистрации. Пропускная способность системы — 4800 единиц багажа в час позволяет одновременно комплектовать более 20 рейсов.

 

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода».

Фото предоставлены пресс-службой S7 Airlines.

649

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : посадочный талон новый терминал Толмачево S7 Airlines


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Общественная палата Новосибирской области новый состав

Кто ещё сможет отменять выборы в Новосибирской области?

Депутаты Заксобрания избрали треть нового состава областной общественной палаты.
Читать статью >>
ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому

С 24 апреля ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому. Мнение экспертов

Правила выдачи онлайн кредитов ужесточились. Как скажутся новые правила проверки заемщиков онлайн-кредитов на рынке микрофинансирования — в материале Инфопро54.
Читать статью >>
На бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор

На бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор

Компания уже выпускает продукцию и готова расширять производство.
Читать статью >>
Виталий Новоселов - зампред комитета по госполитике Заксобрания Новосибирской области

Госкомитет Заксобрания по госполитике избрал нового зампредседателя

Их количество выросло до четырёх человек.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области вырос спрос на готовый бизнес

25/04/2023, 19:37

Глава Центрального округа не признал вину в деле о демонтаже стелы

25/04/2023, 17:58

Кто ещё сможет отменять выборы в Новосибирской области?

25/04/2023, 16:55

С 24 апреля ЦБ обязал МФО проверять личность заемщиков по-новому. Мнение экспертов

25/04/2023, 16:00
Популярное

Приставы незаконно удерживали деньги с инвалида

25/04/2023, 17:00

Госдума одобрила пожизненное лишение свободы за госизмену

24/04/2023, 18:51

Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

24/04/2023, 18:09
Новости компаний

На что россияне берут кредиты

25/04/2023, 14:12

«ЭкономикаПРО»: инновации, промышленность и устойчивое развитие регионов округа в работах сибирских журналистов

25/04/2023, 12:25

Банк Уралсиб представил программу практик и стажировок «Уралсиб.Ускорение» студентам-экономистам

25/04/2023, 12:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска