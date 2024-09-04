Приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей

Судебные приставы арестовали спрятанные тягачи должника на окраине Каргата.

В отношении 34-летнего жителя Куйбышева, проживающего в Куйбышеве, возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 16 миллионов рублей.

– Официально он не работает. Мужчина скрывается от сотрудников службы. Его объявили в исполнительный розыск, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

У мужчины есть имущество, подлежащее аресту: нежилое здание площадью 451,5 кв. м, земельный участок, прицеп к грузовику и фронтальный погрузчик LONKING.

Пристав арестовал имущество должника. Теперь предстоит его оценить и затем выставить на аукционные торги.

В процессе работы приставы выяснили, что должник укрыл своё движимое имущество на территории Куйбышева. На территории бывшей воинской части, где теперь находится спецтехника для проведения земельных работ, были обнаружены тягачи.

На месте был произведён арест имущества, после чего оно было передано на ответственное хранение взыскателю.

Кроме того, у мужчины есть задолженность по алиментам перед ребенком в размере 55 тыс. рублей.

Он самостоятельно частично погасил долг в мае и полностью в августе. Теперь у него только текущие алименты.

– Судебный пристав-исполнитель обратила внимание, что перечисление средств по алиментам было из банка, находящегося по территории Каргата. При этом, со слов бывших коллег должника, мужчина якобы уехал в другой город, – отмечает ведомство.

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