Приставы арестовали спецтехнику новосибирца, задолжавшего 16 млн рублей

Судебные приставы арестовали спрятанные тягачи должника на окраине Каргата.
В отношении 34-летнего жителя Куйбышева, проживающего в Куйбышеве, возбуждено 12 исполнительных производств на сумму более 16 миллионов рублей.
– Официально он не работает. Мужчина скрывается от сотрудников службы. Его объявили в исполнительный розыск, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
У мужчины есть имущество, подлежащее аресту: нежилое здание площадью 451,5 кв. м, земельный участок, прицеп к грузовику и фронтальный погрузчик LONKING.
Пристав арестовал имущество должника. Теперь предстоит его оценить и затем выставить на аукционные торги.
Кроме того, у мужчины есть задолженность по алиментам перед ребенком в размере 55 тыс. рублей.
Он самостоятельно частично погасил долг в мае и полностью в августе. Теперь у него только текущие алименты.
– Судебный пристав-исполнитель обратила внимание, что перечисление средств по алиментам было из банка, находящегося по территории Каргата. При этом, со слов бывших коллег должника, мужчина якобы уехал в другой город, – отмечает ведомство.
Ранее редакция сообщала о том, что суд Новосибирска оштрафовал водителя Infiniti без прав и номеров на 30 тысяч рублей.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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