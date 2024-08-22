Приставы помогли покупателю квартиры вернуть деньги в Новосибирской области

Приставы помогли вернуть покупателю квартиры в Тогучинском районе 3,5 миллиона рублей после того, как сделку признали недействительной.
Женщина приобрела квартиру, однако радость от покупки не длилась долго. Как оказалось, она не соответствует характеристикам, указанным в договоре купли-продажи.
Покупательница пошла в суд с целью оспорить сделку. Фемида встала на ее сторону и обязала продавца вернуть полученные деньги.
– В установленные законом сроки для добровольного исполнения денежные средства не вернули. Тогда судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Через несколько дней продавец пришёл к приставам и заверил их, что вернет деньги в ближайшее время. В течение недели долг был полностью погашен.
Однако из-за просрочки оплаты должнику пришлось заплатить в доход государства почти 200 тысяч рублей исполнительского сбора.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина для продажи квартиры погасила долг в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru