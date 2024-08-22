Первый детеныш белолицых саки появился в зоопарке Новосибирска

В Новосибирском зоопарке родился детеныш белолицых саки — редкого вида приматов.
В силу обстоятельств мама не смогла ухаживать за ним, поэтому сотрудник зоопарка взял на себя обязанности матери. Малютку кормили смесью из бутылочки, а также устраивали ему теплое и уютное гнездышко.
Подросший малыш был переселен в павильон для мелких приматов и пингвинов.
Его знакомят с родителями – на короткое время принося в их вольер.
Сотрудники зоопарка продолжают ухаживать за малышом, как за маленьким ребенком. Они кормят его, а также предлагают фрукты и варёные овощи, которые он с удовольствием пробует.
– Кроха пока внешне сильно отличается от взрослых саки: шерсть на голове только-только начала светлеть, – говорится в сообщении зоопарка.
Ранее редакция сообщала о том, что орангутан Бату отметил свое 25-летие в зоопарке Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Новосибирского зоопарка.
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