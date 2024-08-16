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Женщина для продажи квартиры погасила долг в Новосибирске

  • 16/08/2024, 10:15
Автор: Артем Рязанов
Женщина для продажи квартиры погасила долг в Новосибирске
Всего она выплатила более 400 тысяч рублей.

Чтобы продать квартиру, женщине пришлось погасить задолженность в размере 444 тысяч рублей.

На прием к судебному приставу пришла женщина, которая сообщила, что выставила на продажу квартиру, но узнала, что стоит запрет на регистрационные действия по недвижимости со стороны службы. Сотрудник ФССП пояснила, что ограничение снимут только после полного погашения задолженности.

Поскольку на квартиру уже были желающие покупатели, женщина оплатила долг по исполнительному производству в размере 444 тысяч рублей и исполнительский сбор в 31 тысячу рублей, после чего исполнительное производство окончили фактическим исполнением.

Ранее редакция сообщала о том, что должник больше года скрывал автомобиль от приставов Новосибирска.

Источник фото: предоставлено пресс-службой ФССП по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : продажа квартиры долг


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