За использование пальмового масла в молочных продуктах хотят ввести уголовное наказание

— Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Должны быть огромные штрафы, тогда здоровье людей будет защищено, — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что по инициативе Госдумы те производители, которые используют в своей продукции пальмовое масло, лишились льгот, однако в силу его низко стоимости продолжают применять в огромной линейке пищевых продуктов. Именно поэтому так нужны новые меры информирует официальный сайт российского парламента.

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Вячеслав Володин поручил в краткие сроки подготовить инициативу об ужесточении ответственности вплоть до уголовной для недобросовестных предпринимателей, которые продолжают травить народ.

Ранее редакция сообщала, что магазины смогут бесплатно раздавать продукты, у которых истекает срок годности.