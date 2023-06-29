Приставы опечатали одну из крупных клиник в Новосибирске

Сегодня, 29 июня, в клинику «1+1» на улице Восход ворвались приставы. Они опечатали здание и заблокировали работу медучреждения, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на собственный источник.

— Пациентам сообщили, что клиника не работает, – уточнил он.

По сведениям издания, трудности появились из-за споров с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала.

По словам собственника, руководство компании задолжало около 26 млн рублей за аренду. Однако в клинике с ним не согласны.

По версии источника издания, хозяйственные споры не утихают уже два года. За это время клиника осуществила реконструкцию здания на сумму, превышающую 200 млн. рублей. При этом собственник сей факт отрицает.

В настоящее время между фигурантами дела ведутся судебные тяжбы. Клиника настаивает на том, что собственник обязан выплатить компании свыше 200 млн рублей. В свою очередь, собственник требует выплатить ему 26 млн. рублей.

Источник добавил, что на сегодняшний день собственник здания находится в другой стране.

Ранее редакция сообщала, что Купинскую районную больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей.