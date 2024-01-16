На Крещение в Новосибирской области откроют 30 купелей

Приближается православный праздник Крещение Господне и, по традиции, сибиряки окунутся в обустроенных иорданях 19 января.

В 2024 году жителей Новосибирской области смогут принять 30 официальных купелей. Шесть из них подготовят для горожан: Акватории микрорайонов «Затон» и «Европейский берег», левобережная части под Бугринским мостом, пляж «Бумеранг», озера «Жемчужина Сибири» и «Спартак».

Все проруби будут оборудованы лестницами, перилами и раздевалками.

— Обеспечивать безопасность готовы порядка 470 человек, среди которых спасатели и полицейские. На иорданях будет работать более 150 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Все места, где могут быть организованы нелегальные проруби, будут взяты на контроль администрациями районов и полицией.

Предполагается, что священный обряд омовения примут около 20 тысяч человек.

Принято считать, что вода в крещенскую ночь смывает все грехи, а заболеть во время купания невозможно. Поэтому верующие смело ныряют. Однако стоит помнить, что врачи не рекомендуют принимать ледяные ванны людям с хроническими заболеваниями и проблемами с сердцем.

Ранее редакция сообщала о том, что на Крещение в 2023 году в Новосибирске официально работали 4 купели.