Мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска

Новосибирец закрыл долги, чтобы улететь на отдых в Тайланд. Отпуск оказался под угрозой срыва, потому что мужчина плохо исполнял свой отцовский долг.

– В рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание ребенка, 36-летний должник оплачивал только текущие платежи, несмотря на наличие задолженности в размере 217 тысяч рублей, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Также мужчина был должен почти 30 тысяч по исполнительному сбору, а также налоговому сбору ― 8 тысяч рублей.

Пристав ввел некоторые меры против должника. Например, ему временно нельзя было покинуть страну.

– Увидев информацию в личном кабинете на «Госуслугах», должник предоставил квитанцию об оплате задолженности по алиментам на 60 000 рублей, – отмечено в сообщении.

Мужчина уточнил срок снятия ограничений и не согласился с выставленным долгом в период, когда его сын приезжал к нему в гости.

Однако в итоге он оплатил остаток долга в 194,5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска закрыла долг в 5,9 миллионов рублей для того, чтобы ее повысили.