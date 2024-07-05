Рекламодателям

Мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска

  • 05/07/2024, 12:50
Автор: Артем Рязанов
Мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска
Желание отдохнуть под пальмой обошлось сибиряку более, чем в 200 тысяч рублей.

Новосибирец закрыл долги, чтобы улететь на отдых в Тайланд. Отпуск оказался под угрозой срыва, потому что мужчина плохо исполнял свой отцовский долг.

– В рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание ребенка, 36-летний должник оплачивал только текущие платежи, несмотря на наличие задолженности в размере 217 тысяч рублей, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Также мужчина был должен почти 30 тысяч по исполнительному сбору, а также налоговому сбору ― 8 тысяч рублей.

Пристав ввел некоторые меры против должника. Например, ему временно нельзя было покинуть страну.

– Увидев информацию в личном кабинете на «Госуслугах», должник предоставил квитанцию об оплате задолженности по алиментам на 60 000 рублей, – отмечено в сообщении.

Мужчина уточнил срок снятия ограничений и не согласился с выставленным долгом в период, когда его сын приезжал к нему в гости.

Однако в итоге он оплатил остаток долга в 194,5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска закрыла долг в 5,9 миллионов рублей для того, чтобы ее повысили.

Источник фото: ФССП по Новосибирской области

50

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : отпуск долг алименты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мужчина оплатил долг по алиментам, чтобы улететь в отпуск из Новосибирска
5/07/24 12:50
Право&Порядок
Душистые травы высадили на Михайловской набережной в Новосибирске
5/07/24 12:15
Общество
Площадки для обучения водителей категории D создадут в Новосибирской области
5/07/24 11:48
Общество
Ксения Антонова стала начальником департамента культуры в Новосибирске
5/07/24 11:18
Отставки и назначения
Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта в адрес жителей Новосибирска
5/07/24 11:11
Общество Право&Порядок
Дорогу на Одоевского в Новосибирске ремонтируют круглосуточно
5/07/24 11:05
Власть Город
Дети устроили стрельбу в Новосибирске: пуля попала в глаз 11-летнему мальчику
5/07/24 10:43
Общество
Супруги продали на 5 млн фиктивную криптовалюту доверчивым жителям Новосибирска
5/07/24 10:23
Происшествия
«Моя твоя не понимать»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили жителей Новосибирска
5/07/24 10:06
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с иностранцем, сбившим школьника в Новосибирске
5/07/24 9:33
Право&Порядок
Молодой водитель пикапа погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском
5/07/24 9:19
Происшествия
Новосибирская компания получила премию за упаковку для медизделий
5/07/24 9:00
Бизнес
Рабочий упал с крыши 18 этажа в Новосибирске
4/07/24 20:04
Происшествия
В Новосибирске закрыли кафе «Кишлак», где работали мигранты-нелегалы
4/07/24 19:27
Право&Порядок
«Я таких людей называю мерзавцами»: скандал на фоне патриотизма разгорелся в Новосибирском музыкальном театре
4/07/24 18:16
Культура
За поджег на железной дороге новосибирский студент получил 20 лет лишения свободы
4/07/24 17:41
Право&Порядок
Трое педагогов из Новосибирской области вошли в топ лучших учителей физики России
4/07/24 17:14
Образование Общество
За помощь исламским террористам сибиряка приговорили к тюремному сроку
4/07/24 17:05
Право&Порядок
Территорию около театра «Глобус» благоустроят за 41 миллион рублей в Новосибирске
4/07/24 16:47
Город
Выплаты вкладчикам «КИВИ Банка» начнутся 12 июля
4/07/24 16:29
Общество Финансы
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска