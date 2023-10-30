Пристройка к жилому дому 77-летней бабушки рухнула в Новосибирске

ЧП произошло в жилом доме пенсионерки на улице Тихвинской в Ленинском районе. На тревожный вызов выезжали спасатели муниципальной службы города.

― 29 октября 2023 года, на телефон оперативного дежурного поступил вызов в 11:50. Спасатели выяснили, что в частном жилом доме на улице Тихвинской обрушились стена и кровля пристройки, которая не имела общих несущих конструкций с домом, ― сообщили в МАСС.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Специалисты чуть больше часа разбирали конструкции, чтобы предотвратить повторное обрушение.

Ранее редакция писала, что новосибирец провалился в колодец с водой. Вытаскивать пострадавшего пришлось спасателям.