Для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия

Гром уже грянул

О необходимости кооперации предприятий промышленного сектора, причем не только внутри конкретного региона, но и за его пределами, говорится уже давно. Нередки случаи, когда предприятие ищет нужные станки, детали, специалистов за тридевять земель, переплачивая втридорога, срывая свои заказы, а искомое находится на соседней улице.

С началом пандемии, а потом СВО и введением санкций ситуация крайне обострилась. На пленарном заседании в рамках проекта «Сибирский промышленник» в Новосибирске руководитель Омского регионального отделения РСПП Виктор Белов сообщил, что загрузка региональных предприятий после начала СВО выросла в 3-7 раз. По его словам, выполнять такие сумасшедшие объемы без кооперации невозможно.

Первую попытку объединиться сибирские промышленники сделали весной 2023 года в рамках аналогичной встречи на Алтае. По словам президента МАРП Сергея Карпекина, по ее итогам уже заключен ряд партнерских договоров, а также определились ключевые проблемы, тормозящие развитие кооперационных связей.

Отсутствие информации о возможностях сибирских предприятий.

Отсутствие доверия, понимания уровня квалификации, технологий, степени добросовестности и обязательности участников рынка друг к другу.

Кроме того, Карпекин отметил, что в ходе работы выяснилось: кооперация нужна не только в производстве, но и в разработке, а также в использовании и сбыте разработок.

— Сейчас примеры кооперации в основном можно встретить внутри региона, но не всегда нужного партнера можно найти на своей территории. Для запуска таких проектов необходимо формировать межрегиональные кластеры, под создание и развитие которых сейчас можно получить финансирование в рамках федеральных программ. Очень важно это осознать и выходить с инициативами, — предупредил коллег Сергей Карпекин.

Площадка для кооператоров

Напомним, ранее о необходимости создания региональных и межрегиональных промышленных кластеров редакции Infopro54 говорил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Он также с сожалением отмечал, что в Новосибирске таких кластеров до сих пор нет, а в Омске идет их активное формирование.

Судя по комментариям, прозвучавшим на круглом столе в Новосибирске, большинство промышленников уже готовы кооперироваться, но процесс сдерживают несколько серьезных факторов.

Первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Научно-исследовательского института полупроводниковых приборов» Ирина Давыдова сообщила, что предприятие готово делиться по кооперации деньгами в рамках реализации федеральных программ, но не с кем.

— Все субсидии даются на очень жестких условиях. Чтобы привлечь компанию по кооперации, нужно понимать, что она не подведет, выполнит работу, а информационной базы нет, — говорит она. — Да, Минпромторг РФ создал базу — реестр технологических возможностей, в которую все предприятия ОПК обязаны вносить информацию, но это вызывает у предприятий отторжение. Они так безответственно заполняют базу, что пользоваться ей невозможно.

— Возможно, нам удастся после этого стартовать. У многих предприятий сегодня очень большие программы. Они просто не успевают бегать по рынку и искать контрагентов. Возможно, программа нам в этом поможет, — говорит Кузьмин.

Михаил Кузьмин председатель совета директоров СКБ «Сибэлектротерм», руководитель регионального союза работодателей Новосибирской области, сообщил, что региональный центр «Мой бизнес» разработал программу, в которую заказчики и производители области направляют информацию о том, что им требуется и что они производят. В декабре запланировано опробование этой программы.

При этом, по его словам, сам «СКБ «Сибэлектротерм» уже давно и плодотворно работает с металлургами из Новокузнецка.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков также отметил, что без информационной базы межрегиональную кооперацию запустить будет сложно, так как нет представления технологического потенциала, которым обладают регионы.

— В Новосибирской области такую интерактивную платформу создают Минпромторг и Минцифры. Очень бы хотелось, чтобы аналогичные платформы начали разрабатывать другие регионы, если мы хотим полноценно кооперироваться, — отметил он. — Мы не исключаем, что будем создавать такую платформу внутри нашего союза или объединения работодателей, так как без информации нам будет очень сложно работать.

При этом все участники промышленного рынка признали, что ключевой проблемой формирования таких платформ является наполнение их информацией о технологических возможностях предприятия, имеющемся оборудовании, его загрузке.

— Практика показала, что большинство руководителей относится к этой информации как коммерческой тайне, — констатировал Мещеряков.

Директор ТДК ООО «Зиас Машинери» (Алтайский край) Николай Болдырев сообщил, что предприятие уже реализовало несколько сложных проектов путем производственной кооперации. Компания разрабатывает проект, конструкторскую, технологическую документацию, а потом ищет поставщиков комплектующих, переработчиков по операциям, которые не могут выполнить сами. При этом «Зиас Машинери» изготавливает конечный продукт.

— За год работы мы пришли к следующему выводу: выстраивать кооперационные технологические процессы приходится путем личного общения и посещения, при этом информацию о том, кто что производит и может производить, еще нужно найти. В итоге получается, что организация самого процесса кооперации занимает больше времени, чем проектирование самого сложного агрегата — автоматизированного или роботизированного комплекса, — подчеркивает Болдырев.

По его словам, при организации цифровой платформы мало указывать кто чем занимается, нужно пооперационно понимать — кто какие операции может производить, нужна информация о загрузке производства.

Исполнительный директор АЗПИ Павел Толстиков полагает, что такой быстрый подход не очень эффективен. По его словам, кооперация должна быть только игрой вдолгую, вплоть до привлечения инвестиций других предприятий, чтобы совместно реализовывать крупные проекты.

— У крупнейших мировых производителей есть партнеры, с которыми они работают по кооперации долгие годы, они делают по их заказу конкретные комплектующие, специализируются на определенных деталях, — напоминает он.

Член правления СППКК Вадим Потехин считает, что кооперация может быть интересна не только крупным предприятием, но и малому/среднему бизнесу. По его словам, многие предприниматели не знают, куда обратиться с задачами, заказывают продукцию в другом регионе, в Китае, а потом оказывается, что ее можно было сделать на высокоточном оборудовании на предприятии в своем регионе.

Ирина Давыдова считает, что если кооперационная площадка все-таки будет создана в СФО, то в ней нужно указывать данные о контрактах, которые выполняли компании, чтобы у заказчиков была возможность оценить, на каком уровне они сделали работу.

Вопросы к качеству

Как выяснилось в ходе круглого стола, многие промышленнике не спешат запускать проекты в кооперации, так как опасаются, что партнеры не смогут выполнить заказы в нужном им качестве.

Павел Толстиков отметил, что если предприятие не устраивает уровень цен, которые обеспечивают подрядчики, то оно может разработать и внедрить программы для их развития, помочь партнерам снизить издержки — и в итоге выйти на ту себестоимость продукции, которая необходима.

Новые возможности

Михаил Кузьмин рассказал еще об одном направлении развития кооперации. По его словам, в последнее время появилось много проектов, которые можно реализовывать совместно с другими участниками рынка.

— К примеру, нам можно объединиться и в кооперации создать завод по производству базальтовых минеральных плит. Для запуска проекта необходимы около 10 млн долларов, его рентабельность составляет около 50%, а эта продукция хорошо востребована на рынке, — предложил Михаил Кузьмин.

Юрий Ненёв считает, что нужно развивать кооперацию в части импортозамещения по инструменту.

— В 2015 году 90% оборудования, которое мы использовали, были иностранными. Сейчас 70% — отечественные. Кроме того, нужно развивать кооперацию по изготовлению запчастей на импортное оборудование, — говорит он.

Павел Толстиков добавил, что важно наладить обмен информацией о качестве инструмента, комплектующих, которыми пользуются предприятия, чтобы повысить доверие к их производителям и организовать спрос. Этот процесс, по его словам, также можно организовать на платформе.

— На наш взгляд, нужно продумать вопрос кооперации не только в части производства, но и потребления продукции, которую производят в регионе, округе, — подчеркнула она. — Возможно,на сайте следует размещать каталоги продукции, которую выпускают местные предприятия.

Ирина Давыдова обратила внимание коллег еще на одну проблему: предприятия с трудом продвигают гражданскую продукцию даже в своих регионах.

Кстати, Виктор Белов сообщил коллегам, что в Омской области уже формируются несколько кооперационных промышленных цепочек. Заказы оборонных предприятий распределяются по компаниям малого и среднего бизнеса, причем в цепочке все стараются помогать друг другу, чтобы выполнить общую задачу.

— Кооперация — это только первый шаг. Следующий — формирование потребителя/партнера, с которым можно будет долго работать, а это возможно через создание кластеров. К примеру, у нас в регионе завершается работа по созданию 12 кластеров, куда вовлечены 200 предприятий, определены 32 импортозамещающих проекта. 3 кластера будут межрегиональными: с Иркутском, Башкирией и Ставропольем. На наш взгляд, это тот путь, который необходим регионам, чтобы работать вдолгую, а не просто выполнять которые заказы, — резюмировал Белов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России.