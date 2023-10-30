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Для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия

  • 30/10/2023, 10:37
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Для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия
Предприятиям предлагают активнее рассказывать о своих возможностях, а также формировать промышленные кластеры, в том числе межрегиональные.

Гром уже грянул

О необходимости кооперации предприятий промышленного сектора, причем не только внутри конкретного региона, но и за его пределами, говорится уже давно. Нередки случаи, когда предприятие ищет нужные станки, детали, специалистов за тридевять земель, переплачивая втридорога, срывая свои заказы, а искомое находится на соседней улице.

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Жареный петух уже клюнул промышленность

С началом пандемии, а потом СВО и введением санкций ситуация крайне обострилась. На пленарном заседании в рамках проекта «Сибирский промышленник» в Новосибирске руководитель Омского регионального отделения РСПП Виктор Белов сообщил, что загрузка региональных предприятий после начала СВО выросла в 3-7 раз. По его словам, выполнять такие сумасшедшие объемы без кооперации невозможно.

Первую попытку объединиться сибирские промышленники сделали весной 2023 года в рамках аналогичной встречи на Алтае. По словам президента МАРП Сергея Карпекина, по ее итогам уже заключен ряд партнерских договоров, а также определились ключевые проблемы, тормозящие развитие кооперационных связей.

  • Отсутствие информации о возможностях сибирских предприятий.
  • Отсутствие доверия, понимания уровня квалификации, технологий, степени добросовестности и обязательности участников рынка друг к другу.

Кроме того, Карпекин отметил, что в ходе работы выяснилось: кооперация нужна не только в производстве, но и в разработке, а также в использовании и сбыте разработок.

— Сейчас примеры кооперации в основном можно встретить внутри региона, но не всегда нужного партнера можно найти на своей территории. Для запуска таких проектов необходимо формировать межрегиональные кластеры, под создание и развитие которых сейчас можно получить финансирование в рамках федеральных программ. Очень важно это осознать и выходить с инициативами, — предупредил коллег Сергей Карпекин.

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России

Михаил Лабудин: Я не знаю, почему в Новосибирске нет промышленного кластера

Напомним, ранее о необходимости создания региональных и межрегиональных промышленных кластеров редакции Infopro54 говорил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин. Он также с сожалением отмечал, что в Новосибирске таких кластеров до сих пор нет, а в Омске идет их активное формирование.

Площадка для кооператоров

Судя по комментариям, прозвучавшим на круглом столе в Новосибирске, большинство промышленников уже готовы кооперироваться, но процесс сдерживают несколько серьезных факторов.

Первый заместитель генерального директора – директор по производству АО «Научно-исследовательского института полупроводниковых приборов» Ирина Давыдова сообщила, что предприятие готово делиться по кооперации деньгами в рамках реализации федеральных программ, но не с кем.

— Все субсидии даются на очень жестких условиях. Чтобы привлечь компанию по кооперации, нужно понимать, что она не подведет, выполнит работу, а информационной базы нет, — говорит она. — Да, Минпромторг РФ создал базу — реестр технологических возможностей, в которую все предприятия ОПК  обязаны вносить информацию, но это вызывает у предприятий отторжение. Они так безответственно заполняют базу, что пользоваться ей невозможно.

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За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

Михаил Кузьмин председатель совета директоров СКБ «Сибэлектротерм», руководитель регионального союза работодателей Новосибирской области, сообщил, что региональный центр «Мой бизнес» разработал программу, в которую заказчики и производители области направляют информацию о том, что им требуется и что они производят. В декабре запланировано опробование этой программы.

— Возможно, нам удастся после этого стартовать. У многих предприятий сегодня очень большие программы. Они просто не успевают бегать по рынку и искать контрагентов. Возможно, программа нам в этом поможет, — говорит Кузьмин.

При этом, по его словам, сам «СКБ «Сибэлектротерм» уже давно и плодотворно работает с металлургами из Новокузнецка.

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков также отметил, что без информационной базы межрегиональную кооперацию запустить будет сложно, так как нет представления технологического потенциала, которым обладают регионы.

— В Новосибирской области такую интерактивную платформу создают Минпромторг и Минцифры. Очень бы хотелось, чтобы аналогичные платформы начали разрабатывать другие регионы, если мы хотим полноценно кооперироваться, — отметил он. — Мы не исключаем, что будем создавать такую платформу внутри нашего союза или объединения работодателей, так как без информации нам будет очень сложно работать.

При этом все участники промышленного рынка признали, что ключевой проблемой формирования таких платформ является наполнение их информацией о технологических возможностях предприятия, имеющемся оборудовании, его загрузке.

— Практика показала, что большинство руководителей относится к этой информации как коммерческой тайне, — констатировал Мещеряков.

Директор ТДК ООО «Зиас Машинери» (Алтайский край) Николай Болдырев сообщил, что предприятие уже реализовало несколько сложных проектов путем производственной кооперации. Компания разрабатывает проект, конструкторскую, технологическую документацию, а потом ищет поставщиков комплектующих, переработчиков по операциям, которые не могут выполнить сами. При этом «Зиас Машинери» изготавливает конечный продукт.

— За год работы мы пришли к следующему выводу: выстраивать кооперационные технологические процессы приходится путем личного общения и посещения, при этом информацию о том, кто что производит и может производить, еще нужно найти. В итоге получается, что организация самого процесса кооперации занимает больше времени, чем проектирование самого сложного агрегата — автоматизированного или роботизированного комплекса, — подчеркивает Болдырев.

По его словам, при организации цифровой платформы мало указывать кто чем занимается, нужно пооперационно понимать — кто какие операции может производить, нужна информация о загрузке производства.

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— Все руководители сталкиваются с тем, что часть оборудования в определенный момент времен простаивает. Искать, чем его загрузить в момент времени, нанимать дополнительных продажников — невыгодно. А в это время предприятие, расположенное на соседней улице, может задыхаться от объема работы или искать площадку для выполнения какой-то операции, — уверен Болдырев. — Цифровая платформа должна помогать промышленникам в организации быстрых процессов, особенно когда речь идет об изделиях, которые нужны здесь и сейчас. Эти технологии уже отлажены на рынке B2C, сейчас пришел черед сегмента B2B.

Исполнительный директор АЗПИ Павел Толстиков полагает, что такой быстрый подход не очень эффективен. По его словам, кооперация должна быть только игрой вдолгую, вплоть до привлечения инвестиций других предприятий, чтобы совместно реализовывать крупные проекты.

— У крупнейших мировых производителей есть партнеры, с которыми они работают по кооперации долгие годы, они делают по их заказу конкретные комплектующие, специализируются на определенных деталях, — напоминает он.

Член правления СППКК Вадим Потехин считает, что кооперация может быть интересна не только крупным предприятием, но и малому/среднему бизнесу. По его словам, многие предприниматели не знают, куда обратиться с задачами, заказывают продукцию в другом регионе, в Китае, а потом оказывается, что ее можно было сделать на высокоточном оборудовании на предприятии в своем регионе.

Ирина Давыдова считает, что если кооперационная площадка все-таки будет создана в СФО, то в ней нужно указывать данные о контрактах, которые выполняли компании, чтобы у заказчиков была возможность оценить, на каком уровне они сделали работу.

Вопросы к качеству

Как выяснилось в ходе круглого стола, многие промышленнике не спешат запускать проекты в кооперации, так как опасаются, что партнеры не смогут выполнить заказы в нужном им качестве.

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— У нас сейчас огромный дефицит мощностей, особенно серьезный провал идет по механикам. Сегодня нам в кооперации необходимы, как минимум, 20 станков, работающих круглосуточно, — говорит первый заместитель генерального директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» Юрий Ненёв. — С другой стороны, к предприятиям, которые выполняют ГОЗ, очень жесткие требования. Не все смежники идут с нами на контакт из-за того, что аудит продукции проводится совместно с военными представителями. Чтобы дать дополнительный заказ даже действующему партнеру, могут уйти до 6 месяцев. Кроме того, мы с 2009 года практически все изделия производим «на цифре», повышаем эффективность производства, и партнеры просто не могут делать нужные нам комплектующие по сопоставимой себестоимости и трудоемкости.

Павел Толстиков отметил, что если предприятие не устраивает уровень цен, которые обеспечивают подрядчики, то оно может разработать и внедрить программы для их развития, помочь партнерам снизить издержки — и в итоге выйти на ту себестоимость продукции, которая необходима.

Новые возможности

Михаил Кузьмин рассказал еще об одном направлении развития кооперации. По его словам, в последнее время появилось много проектов, которые можно реализовывать совместно с другими участниками рынка.

— К примеру, нам можно объединиться и в кооперации создать завод по производству базальтовых минеральных плит. Для запуска проекта необходимы около 10 млн долларов, его рентабельность составляет около 50%, а эта продукция хорошо востребована на рынке, — предложил Михаил Кузьмин.

Юрий Ненёв считает, что нужно развивать кооперацию в части импортозамещения по инструменту.

— В 2015 году 90% оборудования, которое мы использовали, были иностранными. Сейчас 70% — отечественные. Кроме того, нужно развивать кооперацию по изготовлению запчастей на импортное оборудование, — говорит он.

Павел Толстиков добавил, что важно наладить обмен информацией о качестве инструмента, комплектующих, которыми пользуются предприятия, чтобы повысить доверие к их производителям и организовать спрос. Этот процесс, по его словам, также можно организовать на платформе.

На платформе «Большая Сибирь» в 2023 году заключено более 254 тысяч контрактов

На платформе «Большая Сибирь» в 2023 году заключено более 254 тысяч контрактов

Ирина Давыдова обратила внимание коллег еще на одну проблему: предприятия с трудом продвигают гражданскую продукцию даже в своих регионах.

— На наш взгляд, нужно продумать вопрос кооперации не только в части производства, но и потребления продукции, которую производят в регионе, округе, — подчеркнула она. — Возможно,на сайте следует размещать каталоги продукции, которую выпускают местные предприятия.

Кстати, Виктор Белов сообщил коллегам, что в Омской области уже формируются несколько кооперационных промышленных цепочек. Заказы оборонных предприятий распределяются по компаниям малого и среднего бизнеса, причем в цепочке все стараются помогать друг другу, чтобы выполнить общую задачу.

— Кооперация — это только первый шаг. Следующий — формирование потребителя/партнера, с которым можно будет долго работать, а это возможно через создание кластеров. К примеру, у нас в регионе завершается работа по созданию 12 кластеров, куда вовлечены 200 предприятий, определены 32 импортозамещающих проекта. 3 кластера будут межрегиональными: с Иркутском, Башкирией и Ставропольем. На наш взгляд, это тот путь, который необходим регионам, чтобы работать вдолгую, а не просто выполнять которые заказы, — резюмировал Белов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оценили перспективы возрождения станкостроительной отрасли России. 

Фото предоставлено ИД «Сибирское слово»

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Юрий Ненёв СКБ Сибэлектротерм Сергей Карпекин РСПП промышленность Павел Толстиков Николай Болдырев НАЗ им. В.П. Чкалова Михаил Кузьмин МАРП кооперация Зиас Машинери Виктор Мещеряков Виктор Белов Вадим Потехин АЗПИ


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