Новосибирец провалился на улице Волховской в колодец с водой

Новосибирец провалился в открытой колодец с водой и не смог самостоятельно выбраться. Об этом рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС). Спасателей вызвал прохожий, который услышал крики о помощи.

— Мужчину 1975 г.р. достали из колодца и с подозрением на травму позвоночника передали бригаде врачей скорой помощи, — говорится в сообщении.

После инцидента колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами.

Ранее редакция сообщала, что девочка упала в выгребную яму около магазина под Новосибирском.