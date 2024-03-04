«Приступаем прямо сейчас»: губернатор НСО поручил включиться в реализацию Послания Президента

Губернатор Андрей Травников лично присутствовал на церемонии оглашения Послания президента в Москве.

Все, что озвучил глава государства, обсудили на оперативном совещании в правительстве региона 4 марта.

― Нам предстоит большая, ответственная и приятная работа. У нас появятся новые возможности по развитию территории наших муниципалитетов, решению вопросов граждан. К этому нужно быть готовыми. Не откладывать подготовку до момента, когда из федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, а проделать предварительную работу, оценивать состояние документации объектов земельных участков, наших региональных программ, актуализировать, если необходимо, ― заявил Травников.

В основном упор будет сделан на благоустройстве территорий, расселении аварийного жилья, капитальном ремонте школ и детских садов, обновлении материально-технической базы организаций профессионального образования, колледжей, техникумов, вузов, в том числе капитальный ремонт и строительство общежитий. Будут продолжены и уже начатые дела в регионе в рамках национальных проектов.

― Работы много, без раскачки приступаем к ней прямо сейчас, ― резюмировал губернатор на совещании.