В топ-10 регионов по количеству квалифицированных инвесторов входит Новосибирская область

Инвестиции в ценные бумаги становятся в России с каждым годом все более и более популярным инструментом зарабатывания доходности — несмотря (а может, и благодаря) на периодические катаклизмы на фондовом рынке. Одна из заповедей инвестора — покупай дешево, продавай дорого — становится-таки правилом поведения, заменяя интуитивно более понятное желание покупать ценные бумаги, растущие в стоимости. Это вполне объясняет рост количества владельцев брокерских счетов на Мосбирже в 2022 и 2023 годах — 6,1 и 6,7 млн человек соответственно.
А к концу января 2024-го число инвесторов-физических лиц составило 30,2 млн человек — это практически четверть взрослого населения страны.
— Мы фиксируем рост интереса к инвестициям как по всей стране в целом, так и среди жителей Новосибирска в частности — о чем свидетельствует непрерывное увеличение клиентской базы. По итогам 2023 года число клиентов в «Финаме» из Новосибирска выросло более чем на 18%, — говорит директор представительства АО «Финам» в Новосибирске Руслан Каримов.
Даже Александр Павлов, директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», которая начала активную работу в качестве брокера только в середине 2023 года, уже отмечает положительную динамику. Так, в феврале 2024 года сумма на брокерских счетах клиентов компании превысила 670 млн рублей, показав прирост более чем на 16% по сравнению с результатом за полный 2023 год (на 31.12.2023 сумма составила 580 млн рублей).
При этом новосибирские инвесторы в прошлом году заняли шестое место по доходности своих вложений среди всех регионов России, сумев заработать в среднем 14,3% годовых (максимума 15,2% годовых добились инвесторы ХМАО-Югры) — такую информацию представляют аналитики «Тинькофф Инвестиции». Однако отдельные инвестиционные инструменты позволили в 2023 году получать более серьезные доходности. Так, по словам Василия Клепикова, стратегия «Альфа Российские акции» за 2023 год принесла клиентам 72%.
— Все зависит от стратегии, которой придерживался тот или иной инвестор. В целом прошедший год оказался для инвесторов удачным: индекс МосБиржи вырос примерно на 40%, поэтому многие инвесторы завершали год в хорошем плюсе, — рассуждает территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.
По данным «Тинькофф Инвестиции», трио наиболее популярных эмитентов у россиян составляют Сбербанк (4,9% в портфеле), «Газпром» (3,8%) и «Яндекс» (2,6%). С такой оценкой, в принципе, согласен Руслан Каримов. Он обращает внимание на то, что инвестиционное поведение новосибирцев не сильно отличается от поведения инвесторов из других регионов, а в число популярных инструментов добавляет ценные бумаги «Лукойла». Интересно, что точно такой же квартет называет и Регина Дзикавичюте: она видит, что новосибирцы, действуя в общем тренде, предпочитают наиболее ликвидные бумаги, такие как акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и т.д.
А Василий Клепиков, продолжая тему популярных у новосибирцев ценных бумаг, говорит о «Голубых фишках». По его мнению, сейчас такие компании накопили большой объем ликвидности, а это потенциальные дивиденды или байбэки (выкуп эмитентом своих акций).
— Значительная доля новосибирских компаний вышла на биржу с нашей помощью: мы выступали организаторами их облигационных выпусков, оказывали все необходимые услуги при размещении бумаг, привлечении инвесторов и сопровождаем теперь эти выпуски, — делится информацией Александр Павлов.
По его словам, клиенты компании активно инвестируют, в том числе в ценные бумаги третьего эшелона, к которому относятся и облигации сибирских субъектов МСП. И сейчас у потенциальных держателей бумаг в условиях высокой ключевой ставки вполне неплохая точка входа: можно подобрать портфель корпоративных облигаций различного кредитного качества с потенциальной доходностью выше или даже существенно выше 16%.
Участники инвестиционного рынка подразделяются на квалифицированных (т.н. «квалы») и неквалифицированных («неквалы»). И это не просто различие в знаниях и опыте работы с ценными бумагами, а юридически установленный статус, определяющий набор возможностей физического лица при операциях с ценными бумагами. По информации «Тинькоф Инвестиции», новосибирцы входят в топ-10 регионов по количеству «квалов» — хотя и замыкают это список. Возможно, именно с этим связано ранее упомянутое шестое место по доходности своих инвестиций.
При этом инвестиционные компании на новосибирских «квалов» обращают пристальное внимание: так, по словам Александра Павлова, «Юнисервис Капитал» специализируется на оказании услуг квалифицированным инвесторам, которые, как правило, знакомы с более рискованными инвестиционными инструментами.
Эксперты инвестиционных компаний крайне осторожно прогнозируют поведение рынка в текущем году. Так, Василий Клепиков советует обратить внимание на компании с положительным денежным потоком. Он предупреждает — не все попадают в эту категорию, поэтому для консультации рекомендует обращаться к профессионалам. А Регина Дзикавичюте делает акцент на индивидуальном подходе к формированию инвестиционного портфеля. Инвестору, в зависимости от его риск-профиля, может быть рекомендован разный набор ценных бумаг. При этом Александр Павлов, учитывая прогнозы по снижению ключевой ставки во втором полугодии, считает: хорошую возможность заработать в среднесрочной перспективе дают облигации.
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Фото freepik — standret
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