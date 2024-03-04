В топ-10 регионов по количеству квалифицированных инвесторов входит Новосибирская область

Инвестиции в ценные бумаги становятся в России с каждым годом все более и более популярным инструментом зарабатывания доходности — несмотря (а может, и благодаря) на периодические катаклизмы на фондовом рынке. Одна из заповедей инвестора — покупай дешево, продавай дорого — становится-таки правилом поведения, заменяя интуитивно более понятное желание покупать ценные бумаги, растущие в стоимости. Это вполне объясняет рост количества владельцев брокерских счетов на Мосбирже в 2022 и 2023 годах — 6,1 и 6,7 млн человек соответственно.

А к концу января 2024-го число инвесторов-физических лиц составило 30,2 млн человек — это практически четверть взрослого населения страны.

— Мы фиксируем рост интереса к инвестициям как по всей стране в целом, так и среди жителей Новосибирска в частности — о чем свидетельствует непрерывное увеличение клиентской базы. По итогам 2023 года число клиентов в «Финаме» из Новосибирска выросло более чем на 18%, — говорит директор представительства АО «Финам» в Новосибирске Руслан Каримов.

Такую динамику подтверждает и исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Новосибирске Василий Клепиков: он считает 2023 год «интересным», с притоком новых клиентов и ростом инвестиционных портфелей клиентов действующих.

Даже Александр Павлов, директор департамента долговых рынков инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», которая начала активную работу в качестве брокера только в середине 2023 года, уже отмечает положительную динамику. Так, в феврале 2024 года сумма на брокерских счетах клиентов компании превысила 670 млн рублей, показав прирост более чем на 16% по сравнению с результатом за полный 2023 год (на 31.12.2023 сумма составила 580 млн рублей).

Риск доходом красен

При этом новосибирские инвесторы в прошлом году заняли шестое место по доходности своих вложений среди всех регионов России, сумев заработать в среднем 14,3% годовых (максимума 15,2% годовых добились инвесторы ХМАО-Югры) — такую информацию представляют аналитики «Тинькофф Инвестиции». Однако отдельные инвестиционные инструменты позволили в 2023 году получать более серьезные доходности. Так, по словам Василия Клепикова, стратегия «Альфа Российские акции» за 2023 год принесла клиентам 72%.

— Все зависит от стратегии, которой придерживался тот или иной инвестор. В целом прошедший год оказался для инвесторов удачным: индекс МосБиржи вырос примерно на 40%, поэтому многие инвесторы завершали год в хорошем плюсе, — рассуждает территориальный директор «Цифра брокер» в Новосибирске Регина Дзикавичюте.

Бумажные ценности

По данным «Тинькофф Инвестиции», трио наиболее популярных эмитентов у россиян составляют Сбербанк (4,9% в портфеле), «Газпром» (3,8%) и «Яндекс» (2,6%). С такой оценкой, в принципе, согласен Руслан Каримов. Он обращает внимание на то, что инвестиционное поведение новосибирцев не сильно отличается от поведения инвесторов из других регионов, а в число популярных инструментов добавляет ценные бумаги «Лукойла». Интересно, что точно такой же квартет называет и Регина Дзикавичюте: она видит, что новосибирцы, действуя в общем тренде, предпочитают наиболее ликвидные бумаги, такие как акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и т.д.

А Василий Клепиков, продолжая тему популярных у новосибирцев ценных бумаг, говорит о «Голубых фишках». По его мнению, сейчас такие компании накопили большой объем ликвидности, а это потенциальные дивиденды или байбэки (выкуп эмитентом своих акций).

Сибирские эмитенты

— Значительная доля новосибирских компаний вышла на биржу с нашей помощью: мы выступали организаторами их облигационных выпусков, оказывали все необходимые услуги при размещении бумаг, привлечении инвесторов и сопровождаем теперь эти выпуски, — делится информацией Александр Павлов.

Ценные бумаги крупных компаний составляют большую часть портфеля частных инвесторов. Однако постоянно выводимые на рынок облигации региональных эмитентов вполне могут претендовать на свою долю инвестиционного портфеля. По информации первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, больше половины корпоративных эмитентов из Сибири зарегистрированы в Новосибирской области. При этом местные компании выходят на рынок с облигациями, доходность которых в основном варьируется в диапазоне от 12 до 16% годовых.

По его словам, клиенты компании активно инвестируют, в том числе в ценные бумаги третьего эшелона, к которому относятся и облигации сибирских субъектов МСП. И сейчас у потенциальных держателей бумаг в условиях высокой ключевой ставки вполне неплохая точка входа: можно подобрать портфель корпоративных облигаций различного кредитного качества с потенциальной доходностью выше или даже существенно выше 16%.

Новосибирские «квалы»

Участники инвестиционного рынка подразделяются на квалифицированных (т.н. «квалы») и неквалифицированных («неквалы»). И это не просто различие в знаниях и опыте работы с ценными бумагами, а юридически установленный статус, определяющий набор возможностей физического лица при операциях с ценными бумагами. По информации «Тинькоф Инвестиции», новосибирцы входят в топ-10 регионов по количеству «квалов» — хотя и замыкают это список. Возможно, именно с этим связано ранее упомянутое шестое место по доходности своих инвестиций.

При этом инвестиционные компании на новосибирских «квалов» обращают пристальное внимание: так, по словам Александра Павлова, «Юнисервис Капитал» специализируется на оказании услуг квалифицированным инвесторам, которые, как правило, знакомы с более рискованными инвестиционными инструментами.

Инвестиции в будущее

Эксперты инвестиционных компаний крайне осторожно прогнозируют поведение рынка в текущем году. Так, Василий Клепиков советует обратить внимание на компании с положительным денежным потоком. Он предупреждает — не все попадают в эту категорию, поэтому для консультации рекомендует обращаться к профессионалам. А Регина Дзикавичюте делает акцент на индивидуальном подходе к формированию инвестиционного портфеля. Инвестору, в зависимости от его риск-профиля, может быть рекомендован разный набор ценных бумаг. При этом Александр Павлов, учитывая прогнозы по снижению ключевой ставки во втором полугодии, считает: хорошую возможность заработать в среднесрочной перспективе дают облигации.

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