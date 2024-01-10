Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска

Проектирование областной детской больницы практически завершено. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов.

— Перед новым годом мы встречались с проектировщиками — московской фирмой. Эта встреча завершилась поэтажным планированием объекта. Следующий этап — финансирование, — уточнил Юданов. — Со своей стороны мы практически закончили подготовку медико-технологического задания.

Объем финансирования детской областной больницы главврач уточнить отказался. Но отметил, что это будет уникальный детский медицинский центр.

— Предполагается его разместить на территории облбольницы. Там будут только специализированные хирургические отделения и онкология, — добавил Анатолий Юданов. — Ориентировочно медцентр будет 7 этажей.

Напомним, Новосибирская область — одна из немногих территорий, у которой до сих пор нет детской областной клинической больницы. Конкурс на проектирование нового корпуса был объявлен в июле 2022 года. После получения проектно-сметной документации область планировала подать документы в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на получение федеральных денег. В рамках этой программы 78% от стоимости объекта финансирует федеральный бюджет, 22% — региональный, говорил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее отмечалось, что в детском корпусе облбольницы планируется создать 254 койко-места.