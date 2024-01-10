Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Идеального кандидата в мэры Новосибирска предлагают выбрать жителям города. Опрос проводится с 10 по 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Совета депутатов Новосибирска.

— Новосибирцам предлагается ответить на несколько вопросов о том, каким должен быть идеальный мэр Новосибирска, — говорится в сообщении.

Так например, депутаты хотят знать: нужно ли мэру высшее образование, нужен ли стаж на государственной службе и должен ли мэр быть коренным новосибирцем.

Опрос можно пройти по ссылке здесь.

Напомним, что 4 декабря прошлого года горсовет принял порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. По новым правилам градоначальника теперь будут выбирать через представительный орган власти.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть остается на посту до 24 января.