Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Идеального кандидата в мэры Новосибирска предлагают выбрать жителям города. Опрос проводится с 10 по 20 января. Об этом сообщает пресс-служба Совета депутатов Новосибирска.
— Новосибирцам предлагается ответить на несколько вопросов о том, каким должен быть идеальный мэр Новосибирска, — говорится в сообщении.
Опрос можно пройти по ссылке здесь.
Напомним, что 4 декабря прошлого года горсовет принял порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Новосибирска. По новым правилам градоначальника теперь будут выбирать через представительный орган власти.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть остается на посту до 24 января.
Фото с страницы правительства России в Telegram
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