Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Алтай

Туротрасль в регионе в 2021 году находится на восстановительном этапе. За счет благоприятного летнего сезона по итогам первого полугодия по количеству размещенных гостей край вышел на уровень допандемийного 2019 года, а объем предоставляемых платных услуг предприятиями турсферы за 8 месяцев 2021 года превысил показатели 2019 года на 13% и составил 3,87 млрд рублей.

— Туристско-экскурсионный поток только за лето 2021 года — с июня по август — по нашей ведомственной статистике, составил 890 тысяч человек, что на 40% больше, чем в 2020 году и на 16% меньше, чем в 2019, — констатировал на пресс-конференции начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. — Говорить о значительном росте показателей по сравнению с допандемийным периодом пока преждевременно.

По его словам, на снижении турпотока сказалась пауза, на которой стоит иностранный въездной туризм, а также запрет на масштабные событийные мероприятия в связи с ковидными ограничениями. Тем не менее по итогам 2021 года в регионе планируют принять около 1,5 млн туристов. Хорошим подспорьем для восстановления отрасли в крае стала программа кэшбека. В ней приняли участие 8 туроператоров и 30 ведущих средств размещения, которые реализовали более 5 тысяч турпакетов.

Для привлечения туристов и инвесторов в регионе работают над расширением турпродукта, формированием новых брендовых маршрутов. Например, в 2022 году стартуют мероприятия, посвященные столетию Чуйского тракта.

— В стратегических планах — развитие ключевых инвестплощадок: «Бирюзовая Катунь», «Сибирская монета», «Белокуриха», спортивно-туристического кластера «Тягун» на принципах ГЧП. В нашем портфеле уже более 10 проектов на сумму около 40 млрд рублей. — говорит Евгений Дешевых. — К примеру, действующий инвестор «Сибирской монеты» — ООО «Алтай Пэлас кэпитал» — до 2025 года планирует построить 4 отеля, казино и 2 слот-зала в игорной зоне и вложить в эту инфраструктуру более 8 млрд рублей.

С 2022 года при содействии Ростуризма начнется разработка мастер-плана развития тризма в макрорегионе «Большой Алтай», куда входят Алтайский край, Республика Алтай и Кемеровская область. В стадии подготовки находится соглашение региона с АО «Корпорация Туризм.РФ», где одним из пунктов является разработка мастер-плана по развитию наиболее востребованных туртерриторий края.

Иркутск

Иркутская область в 2021 году не смогла достичь целевых показателей по приему туристов и выйти на уровень 2019 года из-за очередной волны ковида и пандемийных ограничений. При плане 1,3 млн гостей в регион приехали только 1,1 млн. Общий объем услуг, оказанный отраслью, составил 3,7 млрд.

— Самый большой рост мы наблюдали в сегменте гостиниц, услуг по предоставлению временного жилья и специализированных услуг коллективных средств размещения. Надеемся, что в 2022 году выйдем на запланированные показатели, — сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

По ее наблюдению, в 2021 году хорошо выстрелил проект РЖД — круизный поезд «Байкальская сказка». Высокий интерес у представителей туротрасли к проекту «Большой байкальский квест», который агентство планировало провести по населенным пунктам и территориям, расположенным рядом с Байкалом. Он несколько раз откладывался из-за ковида, но, возможно, пройдет в ноябре-декабре.

В области завершается разработка стратегии по развитию туризма, которую агентство планирует предоставить в конце года. Параллельно идет работа над госпрограмой по развитию туризма и ее выделению из общей госпрограммы по развитию экономики региона. По словам Екатерины Сливиной, к 2024 году регион планирует выйти на прием 3 млн туристов в год и до 1,5% увеличить вклад туротрасли в ВРП области.

Бурятия

В Бурятии в этом году не только сохранялись пандемийные ограничения, но и вводился локдаун из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. В результате статистика по приему гостей оказалась ниже прогнозов. Конкретные цифры в Минтуризме региона не назвали. Тем не менее в республике уверены в большом потенциале туристической отрасли. В этом году в рамках Восточного экономического форума Бурятия подписала трехстороннее соглашение с компанией TUI о реализации зимней чартерной программы. Идет разработка новых маршрутов впечатлений, а также гастрономических проектов.

Растет интерес к Бурятии со стороны инвесторов. В следующем месяце планирует выйти на площадку резидент ОЭЗ «Байкальская гавань» — ООО «Грин Флоу Байкал». Компания получила положительное заключение на проектную документацию и планирует построить отель.

— Следующий проект — Cosmos Hotel Group. Этот инвестор интересуется площадкой, разрабатывает бизнес-план, и в ближайшие несколько месяцев мы рассчитываем рассмотреть его на экспертном совете, а потом включить компанию в список резидентов ОЭЗ, — говорит заместитель министра туризма Республики Бурятия Туяна Дугарова. — Недавно в регионе работала делегация из Индии. Потенциальные инвесторы также выразили намерение о строительстве гостиничного комплекса в «Байкальской гавани», который будет включать в себя 2 отеля по 100 номеров на 5 и 3 звезды. Они посмотрели участок и сейчас работают по оформлению заявки.

Министерство туризма региона ведет работу еще с рядом инвесторов, планирующих реализовать туристские проекты. Они также заинтересовались Бурятией после Восточного экономического форума.

Хакасия

Республика Хакасия по итогам сезона 2021 года пока не доросла до турпотока 2019 года, но уже показала прирост 15-20% к 2020-му: в 2019 году в регион приезжали 641,3 тысячи туристов, в 2020-м — 431,2 тысячи, а в 2021-м по итогам года ожидаются 500-510 тысяч гостей.

Министр экономического развития Республики Хакасия Виктор Богушевич поясняет, что летний сезон из-за климатических особенностей начался в регионе только в июле. Это, а также ограничения по ковиду, привели к недобору туристов. Однако новые проекты, запущенные в республике обеспечили приток гостей после смягчения ситуации: Бородинская пещера, туры на места реальных археологических раскопок, туристический маршрут на самую мощную гидроэлектростанцию России — Саяно-Шушенскую ГЭС, национальные праздники. Сейчас у гостей растет спрос на зимние туры, так как в горах Хакасии уже выпал снег — на базе спортивной школы «Тея» сейчас формируется современный оздоровительный комплекс. В некоторых гостиницах номера уже раскуплены до декабря.

Кроме того, в регионе идет подготовка площадок под новых инвесторов. В рамках стратегии развития туризма уже подписаны соглашения на 15 млрд рублей. С 2 инвесторами, которые планируют вложить в проекты 15 и 21 млрд рублей, обсуждаются детали проектов. Общий объем вложений в туротрасль в рамках стратегии сегодня оценивается в 50-60 млрд рублей.

— Мы сформировали 6 туристских территорий, где есть устойчивый турпоток: «Приисковый», «Шеринские озера», «Енисейские ворота», «Карлов створ», «Поднебесье», «Горный», и до конца года планируем подписать соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация Турбизнес.РФ», чтобы заниматься формированием туристических территорий, созданием инфраструктуры совместно с инвесторами на принципах ГЧП, — уточнил Виктор Богушевич. — В кластере «Горный», к примеру, инвестор сейчас делает бизнес-план проекта. Его старт намечен на весну 2022 года. До этого времени мы должны подготовить ПСД, выделить земельный участок, чтобы он заходил в работу. По экоотелям инвестор — «Национальные экоотели Эссет менеджмент» — пока не смог приехать к нам из-за пандемии, но мы поддерживаем связь. Ожидаем, что в октябре он сможет приехать, познакомится с точками расположения отелей, определится — и мы начнем работу по выделению земли. Оба этих соглашения были подписаны в рамках Красноярского экономического форума.

Он также пояснил, что предприниматели активно вкладываются и в развитие имеющейся инфраструктуры: делают ремонты, улучшают сервис для приема гостей. В заповедной территории региона построили 2 новых глэмпинга, которые пользуются спросом у любителей медитативного отдыха. Идет активное развитие инфраструктуры придорожного сервиса. На сегодняшний день выделены 15 локаций по основным направлениям турпотока, предоставлены 2 гранта на благоустройство территорий. Дорожный инвестпроект уже реализуется на трассе «Абакан – Красноярск».

Представители Новосибирской области в пресс-конференции не участвовали, но ранее сообщалось, что в 2021 году в регионе вырос спрос на маршруты в районах области и агротуризм. Власти региона также анонсировали проект по созданию в Маслянинском районе парка «Хомутина» в рамках государственно-частного партнерства, в который планируется вложить 0,5 млрд рублей. Кроме того, регион продолжает продвигать проект горнолыжного курорта «Салаир» на всех выставках, предлагая его финансовым институтам и инвесторам, ищущим, куда вложить деньги. В качестве перспективных точек притяжения внутреннего туризма власти региона также называли крупные спортивные объекты, в том числе Ледовый дворец спорта, объекты санаторно-курортного рынка.