Инженеры НЭТИ создали роутер-охранника

Ученые факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ разработали охранную технологию для обнаружения человека в помещениях с помощью нескольких точек Wi-Fi методом триангуляции.

Технология предполагает двухступенчатую систему обнаружения. Первая ступень фиксирует изменения колебаний уровня сигнала между точками доступа. В идеале таких точек должно быть три. Система позволяет фиксировать минимальные колебания сигнала между точками, которые способен создать человек или крупное животное, и определяет его наличие, сигнализируя об этом.

— Второй способ — если у человека есть активный Wi-Fi, система сразу определяет наличие нового девайса по уровню сигнала. Работает это даже если устройство не подключено к этой точке Wi-Fi. В случае же если, например, вообще нет телефона, помогает первый способ. Принцип действия системы основан на триангуляции (метод определения нахождения места абонента сотовой связи) между точками доступа Wi-Fi, — сообщил декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Иван Рева.

Ученые отмечают, что система рассчитана в первую очередь на офисные помещения, комнаты площадью до 70 кв. м. Разработка была успешно протестирована на примере помещений университета. В настоящее время она применяется для частных нужд в порядке опытного использования. В будущем ученые планируют применять ее в коммерческом секторе.

Напомним, что недавно ученые факультета энергетики НГТУ НЭТИ запустили первый в России беспилотный комплекс для продажи частной электроэнергии в общую сеть.