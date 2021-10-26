В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Новосибирский Росреестр определил тройку районов – лидеров по числу зарегистрированных сделок на первичном рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

— По итогам сентября 2021 года в Новосибирской области на первичном рынке зарегистрировано 2,3 тысячи договоров в отношении жилых и нежилых помещений, машино-мест, что на 42% больше предыдущего месяца, — говорится в сообщении. — В тройку лидеров по числу зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве среди районов Новосибирска вошли Октябрьский – 32,4% (745), Ленинский – 20,5% (472) и Заельцовский – 10,2% (235) районы.

По данным Росреестра, всего в регионе за 9 месяцев прошло регистрацию 22,9 тысячи договоров участия в долевом строительстве, в соотношении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 30% (17,6 тысяч).

При этом обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счета эскроу составляет 74,1% (17 тысяч) от всех зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве в этом году, это в 3,5 раза больше (4,7 тысячи), чем годом ранее.

С начала текущего года более 56% сделок на первичном рынке оформляется с использованием кредитных средств и свыше 58% договоров участия в долевом строительстве регистрируется в электронном виде в течение одного рабочего дня.

Росреестр — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации.