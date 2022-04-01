Прививку против коронавируса включили в национальный календарь

В 2022 году необходимо привить не менее 60% взрослого населения Новосибирской области. О планах по вакцинации от COVID-19 рассказали заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова.

— Хочу обратить внимание, что иммунизация против коронавирусной инфекции продолжается, она некуда не делась, она включена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Любая инфекция, которая управляется средствами вакцинопрофилактики, не прощает периодов затишья, когда «проваливается» коллективный иммунитет. Его нужно поддерживать постоянно, поэтому введена ревакцинация. Темпы иммунизации не должны снижаться, от этого зависит дальнейший эпидемический процесс, — отметила Лада Самойлова.

Лада Шалыгина уточнила, что сейчас в регионе коллективный иммунитет – общее число переболевших и вакцинированных за последние 6 месяцев – более 60%.

— Вы знаете, почему мы так легко январь и февраль [когда была пятая волна] перенесли? Потому что у нас [в регионе] был достаточно высокий [коллективный] иммунитет на территории Новосибирской области. Нам [поэтому] удалось сохранить достаточно большое количество жизней, не открыть большое количество коек и госпиталей, которые у нас были перепрофилированы в предыдущие волны, — пояснила замминистра.

По словам Лады Шалыгиной, в Новосибирской области в 2022 году необходимо привить от коронавирусной инфекции не менее 60% взрослого населения или 1 236 800 человек. Вакцины в настоящее время в регионе достаточно.

Также представители минздрава Новосибирской области и Управления Роспотребнадзора по региону напомнили о важности вакцинации от остальных инфекций. В первую очередь – от клещевого энцефалита, поскольку Новосибирская область является эндемичной по этой инфекции. Первый укус клеща уже зафиксировали в Новосибирске.